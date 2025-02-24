Гарантии Украине и конфискация активов России. Что обсудили на встрече Трамп и Макрон

Президент США Дональд Трамп встретился в Белом доме с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Они детально обсудили украинский конфликт, а после этого выступили перед журналистами в Овальном кабинете. Главные заявления — в материале 360.ru.

Он допустил, что его удастся урегулировать в течение ближайших недель. Кроме того, Трамп подчеркнул, что конфликт способен перерасти в третью мировую войну, но США намерены этого не допустить.

Глава Белого дома заявил, что переговоры с Россией по завершению украинского конфликта «далеко продвинулись» за последние недели.

Настанет момент, когда все не остановится только на этих двух странах. Уже сейчас в конфликт вовлечено множество других государств. Мы не позволим этому случиться

Глава Белого добавил, что ответственность за обеспечение безопасности Украины после урегулирования конфликта ляжет на страны Европы. По его словам, он не возражает против размещения европейских военных на украинской территории в качестве миротворческих сил.

Также он добавил, что президент РФ Владимир Путин ему сказал, что не видит в этом проблемы, если миротворцев из ЕС разместят в рамках мирного соглашения.

Что касается утраченных украинских территорий, то, по словам Трампа, их возвращение для Киева будет «непростой задачей». Этот вопрос также обсуждается в ходе переговоров.

«Возможно, удастся что-то вернуть, но это сложный процесс», — сказал президент США.

Трамп также отметил, что Вашингтон заинтересован в «огромных запасах» редкоземельных металлов России и других «очень ценных ресурсах», которые они могли бы использовать.

Американский лидер добавил, что намерен посетить с визитом в Москву, если конфликт на Украине удастся урегулировать. Он планирует встретиться с Путиным, сейчас уже прорабатываются все детали этой встречи.

Заявления Макрона

Макрон после разговора с Трампом заявил журналистам, что Франция и Британия подготовили план по гарантиям безопасности для Украины.