Президент США Дональд Трамп допустил, что украинский конфликт получится завершить в течение ближайших недель. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Я думаю, этого можно достичь в течение нескольких недель», — заявил он журналистам в Овальном кабинете.

Кроме того, глава Белого дома отметил, что договоренность между Вашингтоном и Киевом относительно редкоземельных металлов «приближается к финальному этапу». Трамп надеется, что благодаря этой сделке американцы смогут получить обратно вложенные деньги.

До этого американский лидер рассказал, что ведет «серьезные переговоры» с президентом РФ Владимиром Путиным не только относительно окончания конфликта на Украине, но и заключения крупных сделок по экономическому развитию между США и Россией.

Трамп также отметил, что переговоры идут очень хорошо. Он подчеркнул, что предотвратил бы украинский конфликт, если бы три года назад возглавлял Белый дом.

Ранее временный поверенный в делах США при ООН Дороти Ши внесла на заседании Генеральной Ассамблеи организации американскую резолюцию, направленную на урегулирование украинского конфликта и установление мира между РФ и Украиной.