Трамп рассказал о «серьезных обсуждениях» с Путиным

Одновременно с переговорами с Украиной по редкоземельным металлам США обсуждают с Россией урегулирование кризиса и новые экономические проекты. Американский президент Дональд Трамп рассказал об этом в своей соцсети Truth Social.

Политик рассказал о встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Канады Джастином Трюдо по поводу годовщины украинского конфликта. Трамп указал им на большое значение для США сделки с Украиной по редкоземельным элементам. По его мнению, подписание соглашения состоится очень скоро.

«В то же время я веду серьезные переговоры с президентом России Владимиром Путиным относительно прекращения конфликта, а также крупных сделок по экономическому развитию, которые будут заключены между Соединенными Штатами и Россией», — добавил глава Белого дома.

Переговоры с Россией, по словам Трампа, идут очень хорошо. Он вновь заявил, что смог бы предотвратить конфликт на Украине, если бы находился у власти три года назад.

О том, что США инициировали переговоры одновременно с Россией и Украиной, сообщила ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. По ее словам, Трамп рассчитывает остановить конфликт уже на этой неделе.