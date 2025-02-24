Президент Франции развил необычную активность на фоне ситуации на Украине

Французский лидер Эммануэль Макрон всего за несколько часов созвонился с главами ряда европейских государств и обсудил с ними Украину. Об этом политик написал в своем официальном аккаунте в социальной сети Х .

Глава Франции провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, немецким канцлером Олафом Шольцем и премьерами Венгрии и Великобритании, Киром Стармером и Виктором Орбаном.

Кроме того, в тот же промежуток времени политик созвонился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Антониу Коштой. Макрон заявил, что обсуждения касались не только Украины, но и вопросов безопасности европейцев.

Владимир Зеленский в последние несколько дней также обзвонил около десяти европейских лидеров. Такую активность украинский президент развил после жесткой критики главы США Дональда Трампа.