28 ноября 2024 01:19 Футболист сменит француженку? «Грузинская мечта» определилась с кандидатом в президенты Востоковед Тарасов: Кавелашвили — патриот Грузии, он может стать президентом 0 0 0 Фото: Florian Gaertner/Photothek Media Lab / Global Look Press Эксклюзив

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Выборы президента Грузии 2024

Бывший футболист владикавказской «Алании», чемпион России Михаил Кавелашвили стал кандидатом в президенты Грузии от правящей партии. Что известно о претенденте на кресло главы государства, и как изменится внешняя политика республики в случае его победы — в материале 360.ru.

Когда в Грузии выборы президента Центральная избирательная комиссия назначила выборы главы республики на 14 декабря. Пару дней назад парламент принял постановление об утверждении этой даты. «Президентские выборы впервые пройдут по новой системе. Президент будет избран сроком на пять лет коллегией выборщиков, состоящей из 300 членов, включая всех членов высших представительных органов парламента Грузии (150 членов), „автономных республик Абхазия“ (20 членов) и Аджария (21 член)», — уточнили в пресс-службе ЦИК. Еще 109 человек выдвинут политические партии в соответствии с установленными Центризбиркомом квотами. Выборы начнутся 14 декабря в девять часов утра, кандидатов на должность президента имеют право выдвигать не менее 30 членов коллегии выборщиков. Победителем первого тура будет считаться кандидат, набравший не менее 200 голосов. Если президента не изберут в первом туре, в этот же день состоится второй тур — главой государства станет кандидат, за которого проголосуют большинство выборщиков. До конца года должна состояться и инаугурация президента, сообщило РИА «Новости». «Исходя из нашего законодательства, инаугурация состоится 29 декабря 2024 года», — заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

Фото: Jay Kogler/Keystone Press Agency / Global Look Press

Кандидат в президенты Грузии — чемпион России по футболу Правящая партия — «Грузинская мечта» определилась с кандидатом на выборы президента 27 ноября. Решение стало для многих неожиданным — за кресло главы республики поборется известный в прошлом футболист, нападающий владикавказской «Алании» и «Манчестер Сити» Михаил Кавелашвили. В команде под руководством Валерия Газзаева он становился чемпионом России, шесть раз выигрывал чемпионат Грузии и даже побеждал в швейцарской лиге. В 2016 году его избрали в парламент от «Грузинской мечты», и вот теперь он стал кандидатом на должность президента. Миллиардер Бидзина Иванишвили назвал политика «бескомпромиссным при защите национальных интересов», сообщил «Коммерсант». «Команда приняла единогласное решение относительно выдвижения Михаила Кавелашвили на пост президента Грузии. Я уверен, что [он] полностью восстановит достоинство, временно отнятое у института президента», — процитировал Иванишвили РБК. О Михаиле Кавелашвили мало что известно, рассказал 360.ru востоковед Станислав Тарасов.

Но его высказывания, в общем-то, с которыми я лично знаком, носят патриотический характер. Он грамотно ориентируется в геополитической ситуации, является патриотом своей страны. Я думаю, что его победа, в общем, предполагается. Почему? С учетом того, что «Грузинская мечта» победила на парламентских выборах, получит абсолютное большинство, и [Кавелашвили] станет президентом, будет достойно представлять интересы Грузии в своем статусе. Станислав Тарасов

Сам Кавелашвили поблагодарил Иванишвили за доверие и добавил, что «счастлив и горд защищать страну в столь сложных исторических условиях». Кандидат от правящей партии ранее критиковал действующую главу республики Саломе Зурабишвили — он обвинил ее в нарушении и оскорблении конституции Грузии.

Кто сейчас президент Грузии Зурабишвили занимает президентское кресло с 2018 года — тогда в республике состоялись последние прямые выборы главы государства. Она неоднократно критиковала «Грузинскую мечту» и обвиняла ее членов во «вражеской и необдуманной политике». Разногласия достигли предела, и в прошлом году правящая партия инициировала процедуру импичмента президента (поводом стали ее зарубежные поездки без санкции правительства). Однако тогда для отставки не хватило голосов. В прошлом месяце в Грузии состоялись парламентские выборы, победу на которых одержала «Грузинская мечта». Она получила 89 из 150 мандатов — Зурабишвили не признала результаты выборов и заявила о «тотальной фальсификации». Сторонница евроинтеграции призвала жителей республики выходить на протесты.

Фото: IMAGO/Dwi Anoraganingrum / Global Look Press

Саломе Зурабишвили родилась в 1952 году в Париже, в семье грузинских эмигрантов. С 1970-х она была на службе во французских дипломатических службах, а в 2003 году, будучи послом Франции в Грузии, получила грузинское гражданство и возглавила МИД республики. Тогдашний президент Михаил Саакашвили счел это своим успехом, ведь ему удалось заполучить «дипломата такого класса». В качестве министра иностранных дел Грузии Зурабишвили продержалась недолго. Ей пришлось покинуть МИД из-за разногласий с председателем парламента Нино Бурджанадзе. Во Францию Зурабишвили решила не возвращаться — она создала партию «Путь Грузии», которая поддерживала политику «евроатлантизма» и установление тесных отношений с США. При этом она считала себя находящейся в оппозиции к Саакашвили. Звездный час Зурабишвили настал только в 2018-м: тогда ее кандидатуру на пост президента поддержала все та же «Грузинская мечта». Однако со временем все изменилось — теперь между главой государства и правящей партией конструктивных отношений нет.

За что в Грузии отвечает президент Независимую Грузию создавали как президентскую республику, в руках главы государства была истинная власть, а члены парламента занимались только законотворчеством. Однако в 2010-х республика начала переход к парламентской форме правления, полномочия президента значительно сократили. После октябрьских выборов процесс завершили окончательно. «Да, по конституции позиция президента носит номинальный характер. Вся власть принадлежит правящей партии и правительству, парламенту. <…> Этой должности стало придаваться полусакральное значение», — добавил Станислав Тарасов.

Что поменяется в Грузии после выборов и инаугурации При новом президенте в Грузии может измениться вектор внутренней и внешней политики. В случае победы Михаила Кавелашвили республика может воссоединиться со странами СНГ, рассказал News.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. «Может быть, здесь встанет вопрос о том, чтобы Грузии вернуться в СНГ и, как говорится, возобновить многие проекты, в том числе в спорте, совместные не только с Россией, но и с другими странами СНГ. Потому что спорт, конечно, сближает народы», — заявил политолог. Он предположил, что сближение России с Грузией может произойти «не только через экономику, но и через футбол».

Фото: IMAGO/Artur Stabulnieks / Global Look Press

Что может измениться для России после выборов в Грузии По мнению востоковеда Станислава Тарасова, именно при Кавелашвили российско-грузинские отношения могут начать восстанавливаться. «Не исключено, что на его долю выпадет еще миссия. Такая, как восстановление дипломатических отношений с Россией. Вопрос стоит в повестке дня, но он будет решаться в будущем году, где-то после разрешения грузинского кризиса», — отметил собеседник 360.ru. Он добавил, что у власти в республике находятся «грузинские националисты». «Это не пророссийские политики, они защищают суверенитет Грузии. Нас эта позиция вполне устраивает по объективным причинам, поэтому мы, в общем-то, <…> поддерживаем грузинское руководство», — подчеркнул Станислав Тарасов. Месяц назад премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявлял, что Грузия не намерена восстанавливать дипломатические отношения с Россией. По его словам, Южная Осетия и Абхазия якобы остаются «оккупированными».