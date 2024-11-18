Зурабишвили призвала к новым выборам после победы «Грузинской мечты»

Победа на парламентских выборах партии «Грузинская мечта» поставила республику под угрозу дестабилизации. С таким заявлением в ходе брифинга выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили. Трансляция выступления доступна на ее странице в Facebook*.

«Когда выборы в стране не состоялись, обязательным является, чтобы они прошли повторно в кратчайшие сроки», — заявила президент Грузии.

Зурабишвили подчеркнула, что не признает опубликованные Центризбиркомом результаты голосования и призывает провести новые выборы, чтобы выйти из политического кризиса.

Она добавила, что готовит иск в Конституционный суд республики в связи с выявленными в ходе голосования нарушениями.

Брифинг Саломе Зарубишвили провела после встречи с лидерами оппозиционной «Коалиции за перемены» Ником Гварамией и Элене Хоштарией, а также лидерами политического объединения «Сильная Грузия» Мамукой Хазарадзе и Бадри Джапаридзе.

Политики в комментарии изданию Apsny заявили, что на встрече с президентом рассмотрели вариант создания «Народного парламента». По их словам, он станет площадкой для решения вопросов общества на фоне продолжающихся протестов.

Выборы в парламент Грузии состоялись в конце октября этого года. По данным Центризбиркома республики, большинство мест досталось правящей партии «Грузинская мечта», которая получила 54,2% голосов. Принимавшие участие в выборах оппозиционные партии «Единство — Национальное движение» и «Коалиция за перемены» отказались от признания результатов голосования.

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