В Грузии утвердили дату выборов президента

Грузинский парламент большинством голосов утвердил дату проведения выборов президента в стране — 14 декабря. Трансляцию вели в прямом эфире на сайте законодательного органа.

Провести выборы 14 декабря впервые предложил спикер парламента страны Шалва Папуашвили. Он отметил, что исходя из этой даты, инаугурация нового главы государства пройдет 29 декабря 2024 года.

Президента будет избирать коллегия выборщиков из 300 человек. В состав коллегии входят 150 депутатов парламента, представители Верховных советов Аджарии и парламентарии из местных органов власти.

В конце октября прошли выборы в парламент Грузии. Большинство мест досталось правящей партии «Грузинская мечта», она получила 54,2% голосов.