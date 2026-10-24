МИД России возьмет курс на восстановление авторитета ООН

Логвинов: Россия будет добиваться восстановления авторитета и позиций ООН

Россия намерена добиваться укрепления роли Организации Объединенных Наций на фоне проблем в работе ее секретариата. Об этом в телеграм-канале заявил директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов.

Дипломат обратил внимание на политизацию работы секретариата, бюрократизацию принятия решений, нерациональное использование бюджета и вмешательство во внутренние дела государств.

По его оценке, некоторые страны используют организацию для продвижения собственных интересов вместо поиска совместных решений.

«Продолжим всемерно добиваться восстановления авторитета и позиций ООН, чтобы созидательный потенциал раскрылся в полной мере», — написал Логвинов.

Ранее Россия и Китай выступили за включение в состав Совбеза ООН государств Латинской Америки, Африки и Азии. Президент Владимир Путин отмечал, что такая мера поможет организации восстановить свой авторитет в полной мере.