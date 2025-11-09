Сегодня 19:00 Фантомы НАТО. Кто и зачем создал армию кораблей-призраков в Балтике? Эксперт Кнутов: сбой AIS в Финляндии могла вызвать солнечная активность 0 0 0 Фото: Victor Lisitsyn / www.globallookpress.com Эксклюзив

Мир

Финляндия

Военные

Корабли

Россия

НАТО

Технологии

Балтийское море

Спутниковая связь

Системы морского слежения Финляндии пережили массовый сбой, напоминающий сюжет фантастического триллера. За 60 минут на радарах в акватории Балтийского моря материализовалась целая армада кораблей-призраков — 18 тысяч фантомных целей, маскирующихся под военные суда НАТО. Официальную причину случившегося пока не озвучили. Может ли сбой быть связан с Россией и чем чреваты подобные ошибки, разбирался 360.ru.

Странные сигналы в Финском заливе Загадочное происшествие зафиксировали в пятницу, 7 ноября, сообщила газета Helsingin Sanomat со ссылкой на Агентство транспорта и связи Финляндии Traficom. В систему поступили тысячи сигналов, указывающих на присутствие кораблей НАТО в Балтийском море. Парадокс в том, что реальные суда в этот момент находились за тысячи километров. Один из самых ярких примеров — испанский корабль, который следовал из Сомали в Японию, но на радарах отображался в Финском заливе. Причину столь масштабного сбоя официально до сих пор не назвали. Однако в Traficom открыто заявили, что не исключают версию с преднамеренным вмешательством. Эта неопределенность породила множество вопросов, главный из которых — кто или что стоит за этой масштабной дезориентацией систем слежения?

Фото: РИА «Новости»

Три версии цифрового апокалипсиса По словам специалистов, нужно рассматривать проблему шире — через призму кибербезопасности и технической надежности. Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с 360.ru напомнил, что даже самые совершенные системы не могут быть идеальными, а значит, причиной инцидента мог стать сбой программного обеспечения. Он провел параллель с обычными компьютерными программами, где даже небольшая ошибка в коде может привести к каскадному эффекту. «Ошибки накапливаются и ведут к проблемам в работе всей программы, поэтому периодически необходимо вводить обновления, позволяющие их избежать», — сказал он.

Фото: РИА «Новости»

В качестве второй возможной причины Кнутов привел высочайшую солнечную активность, которая наблюдается в последние дни. Мощные вспышки способны вызывать геомагнитные бури, нарушающие работу спутниковой навигации и связи.

Высокая солнечная активность влияет на работу спутников и систем электроники.

Самой тревожной стала третья версия: за сбоем может стоять и целенаправленное воздействие. Соответствующие технологии уже давно существуют и успешно применяются. «Может быть, это была работа российских средств радиоэлектронной борьбы. <…> Еще в конце прошлого века, во время войны во Вьетнаме, американцы создавали ложные цели на экранах зенитно-ракетных комплексов, и понять, где настоящие самолеты, было крайне сложно», — рассказал собеседник 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

Чем опасны корабли-призраки Кнутов заверил: прямой военный конфликт из-за таких сбоев маловероятен. Перед принятием решений в подобных случаях запрашиваются и другие источники информации, помимо данных радиолокационных систем. Однако косвенные угрозы огромны. Массовая генерация ложных целей может парализовать работу портов и служб береговой охраны, подорвать доверие к глобальной системе морской навигации, что ударит по экономике и логистике, а главное — создать идеальную «дымовую завесу» для реальных незаконных действий: контрабанды, нелегальной миграции или даже диверсий. Военный эксперт подчеркнул, что ответом на случившееся должно стать не только тщательное расследование, но и доработка программного обеспечения, от которого зависят судоходство и стабильность в стратегически важных регионах.