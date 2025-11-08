Эксперт по ВМФ Жаворонков назвал кибератаку возможной причиной появления «кораблей-призраков» на Балтике

Появление загадочных «кораблей-призраков» в акватории Балтики могло произойти из-за кибератаки, программного сбоя или человеческой ошибки. Такое мнение высказал эксперт по ВМФ и военному кораблестроению России Дмитрий Жаворонков, сообщил сайт телеканала « Звезда ».

«Данных гражданской инфраструктуры, никаких чувствительных решений, связанных с безопасностью, никто, разумеется, не принимает», — отметил специалист.

По его словам, финские власти подтвердили, что военные системы наблюдения НАТО и Финляндии, функционировавшие без сбоев, не зафиксировали аномалию. Российская сторона никак не выразила беспокойства по данному случаю, добавил Жаворонков.