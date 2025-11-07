Балтийское море наводнили военные «корабли-призраки»

HS: в Балтийском море зафиксировали многочисленные сигналы кораблей-призраков

В Балтийском море зафиксировали многочисленные сигналы «кораблей-призраков» — военных судов НАТО, которые должны были находиться в других местах. Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat .

«Странные инциденты произошли в судоходных службах в понедельник, когда Балтийское море, казалось, наводнили военные корабли. Но они находились в других местах», — заявила она.

Например, в Финском заливе фиксировали сигнал от испанского корабля, который на самом деле находился на пути из Сомали в Японию.

«Видимо, ошибка возникла на стороне станции приема сигналов идентификации судов. Обычно она принимает данные судов в Архипелаговом море», — добавили журналисты.

Бывший офицер ВМС Норвегии Торд Аре Иверсен не исключил, что инцидент связан с проблемами в кибербезопасности.

Ранее НАТО активизировал разведку у границ России в Балтийском море.