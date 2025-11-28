Европу засосет в «черную дыру». Почему американский мирный план грозит ЕС новым конфликтом

Мирный план, предложенный американской стороной, создает потенциальную финансовую «черную дыру» для Европы, которая сулит угрозой нового конфликта из-за неурегулированных территориальных вопросов и большими затратами на восстановление государства. Такое мнение выразил экономический обозреватель Reuters Пьер Бриансон.

Почему признание территорий так важно? Изначально американский план включал признание Крыма, ЛНР и ДНР российскими, заморозку по линии соприкосновения Херсона и Запорожья, отказ российской стороны от других территорий помимо этих регионов, а также вывод ВСУ с оставшихся под управлением ВС России земель Донбасса и формирование нейтральной буферной зоны. На Украине заявили, что не согласны с отказом от территорий, пока Владимир Зеленский остается президентом. Российский лидер Владимир Путин назвал нынешние украинские власти нелегитимными, поэтому для Москвы является ключевым признание «основных международных игроков».

Фото: РИА «Новости»

Сколько стоит восстановление Украины? По словам Бриансона, без определения статуса Донбасса шансы Украины на вступление в ЕС минимальны. Также Киев в такой ситуации лишится притока частного иностранного капитала, а согласно оценке Всемирного банка, за восстановление Украины должны платить зарубежные правительства, международные организации и частные инвесторы. Ориентировочная стоимость восстановления — 600 миллиардов долларов. По данным Международного валютного банка, ВВП Украины в 2025 году окажется на 20% ниже показателей 2021 года. Около 15% промышленного потенциала были сосредоточены в Донбассе, а с начала конфликта уехали более пяти миллионов человек.

Фото: РИА «Новости»

Кто будет платить за восстановление Украины? Часть беженцев может вернуться даже при «хрупком» перемирии, что потребует от ЕС финансирования их социальной адаптации и обеспечения. Еще поддержка нужна демобилизованным военнослужащим после сокращения численности армии, предусмотренного мирным планом. Бриансон усомнился в том, что Россия согласится на использование ее замороженных активов, которые Европа планирует направить Украине как «репарационный кредит». Российская сторона расценивает любые махинации с активами как кражу и предупреждает о последствиях.