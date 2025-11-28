Европу засосет в «черную дыру». Почему американский мирный план грозит ЕС новым конфликтом
Экономист Бриансон: мирный план США может втянуть Европу в новый конфликт
Мирный план, предложенный американской стороной, создает потенциальную финансовую «черную дыру» для Европы, которая сулит угрозой нового конфликта из-за неурегулированных территориальных вопросов и большими затратами на восстановление государства. Такое мнение выразил экономический обозреватель Reuters Пьер Бриансон.
Почему признание территорий так важно?
Изначально американский план включал признание Крыма, ЛНР и ДНР российскими, заморозку по линии соприкосновения Херсона и Запорожья, отказ российской стороны от других территорий помимо этих регионов, а также вывод ВСУ с оставшихся под управлением ВС России земель Донбасса и формирование нейтральной буферной зоны.
На Украине заявили, что не согласны с отказом от территорий, пока Владимир Зеленский остается президентом. Российский лидер Владимир Путин назвал нынешние украинские власти нелегитимными, поэтому для Москвы является ключевым признание «основных международных игроков».
Сколько стоит восстановление Украины?
По словам Бриансона, без определения статуса Донбасса шансы Украины на вступление в ЕС минимальны. Также Киев в такой ситуации лишится притока частного иностранного капитала, а согласно оценке Всемирного банка, за восстановление Украины должны платить зарубежные правительства, международные организации и частные инвесторы. Ориентировочная стоимость восстановления — 600 миллиардов долларов.
По данным Международного валютного банка, ВВП Украины в 2025 году окажется на 20% ниже показателей 2021 года. Около 15% промышленного потенциала были сосредоточены в Донбассе, а с начала конфликта уехали более пяти миллионов человек.
Кто будет платить за восстановление Украины?
Часть беженцев может вернуться даже при «хрупком» перемирии, что потребует от ЕС финансирования их социальной адаптации и обеспечения. Еще поддержка нужна демобилизованным военнослужащим после сокращения численности армии, предусмотренного мирным планом.
Бриансон усомнился в том, что Россия согласится на использование ее замороженных активов, которые Европа планирует направить Украине как «репарационный кредит». Российская сторона расценивает любые махинации с активами как кражу и предупреждает о последствиях.