«Если хочешь сохранить Украину». Лукашенко передал Зеленскому важное послание

Президент Белоруссии Александр Лукашенко передал Владимиру Зеленскому важное послание: если тот хочет сохранить Украину в нынешних границах, то нужно договариваться, а не торпедировать переговоры. Видеофрагмент интервью белорусского лидера опубликовал журналист «России 1» Павел Зарубин в Telegram-канале .

Лукашенко подчеркнул, что в начале украинского конфликта советовал Зеленскому, как нужно поступить. Если бы украинский президент послушал его тогда, то была бы совершенно иная ситуация. А если бы Украина выполнила Минские договоренности, конфликта вообще бы не произошло и республика осталась бы в границах 1991 года.

«Хочу ему не совет дать, он лучше меня, может быть, знает ситуацию, просто сказать, что вижу: если ты хочешь, чтобы Украина сохранилась в тех границах, в которых есть сегодня, с учетом реалий на фронте, нужно договариваться, не надо торпедировать переговорный процесс», — заявил белорусский президент.

Лукашенко также оценил подготовленный американской стороной план для мирного урегулирования украинского кризиса, назвав его работоспособным.

«Сразу хочу сказать, что, пусть на меня не обидится команда Трампа, он составлен в спешке. Не хочу сказать, что уже совсем на коленке, но в спешке. Его надо представить. В удобоваримом варианте. Без широкого толкования, чтоб все было конкретно», — сказал президент Белоруссии.

По его мнению, если речь идет о территориальных вопросах, то все детали должны быть четко определены: где будут располагаться войска, кто должен там находиться, а кто нет — все это необходимо расписать до мельчайших подробностей.

«Россия оказалась более договороспособной, нежели Украина. Это надо признать», — добавил он.

Ранее Лукашенко предположил, что Украина согласится на предложенный США мирный договор. Он отметил, что основные моменты уже согласовали, сейчас мяч у украинской стороны.