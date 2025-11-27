Путин заявил, что никаких проектов мирного договора по Украине не было

Президент России Владимир Путин заявил, что США не представили проекты договора по Украине, а лишь предложили список вопросов для обсуждения. Об этом он сказал на пресс-конференции в Бишкеке.

«Значит, по поводу проекта договора. Ну, проектов договора не было. Был набор вопросов, которые предлагалось обсудить и сформулировать окончательно», — сказал Путин.

Президент объявил, что после переговоров в Женеве 28 пунктов мирного плана решили разделить на четыре группы.

Россия, по его словам, в целом поддерживает план США по Украине, который может стать основой для будущих соглашений. Российский лидер также призвал перевести предложение на дипломатический язык.

На следующей неделе в Москву должна прибыть американская делегация.

Президент России работает в Бишкеке 25-27 ноября. В ходе визита он провел переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, встретился с белорусским лидером Александром Лукашенко и принял участие в саммите ОДКБ.

Ранее Путин указал на необходимость для ОДКБ быть готовой к отражению агрессии. Президент предложил союзникам по организации военную технику. Он подчеркнул, что Россия может поставлять свою продукцию на экспорт.