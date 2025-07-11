Сегодня 12:17 «Это самоубийство». Трамп не сможет продавить Зеленского и Европу на пути к миру Политолог Марков: Трамп должен разочароваться не в России, а в себе и Европе 0 0 0 Фото: Daniel Torok/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Эксклюзив

Мир

США

Европа

Санкции

Украина

Переговоры России и США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал выступить с серьезным заявлением о России 14 июля. Одновременно с этим он подчеркнул, что «разочаровался» в России. Что именно скажет американский лидер в понедельник — в материале 360.ru.

О предстоящем заявлении Трамп сообщил в интервью телеканалу NBC News. «Думаю, я сделаю крупное заявление по России в понедельник», — сказал лидер США, не уточнив дополнительных подробностей о содержании. «Я разочарован в России. Посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель», — добавил президент.

Фото: РИА «Новости»

Какое заявление сделает Трамп 14 июля Сенат и конгресс США будут принимать закон о новых санкциях против России, напомнил 360.ru кандидат политических наук, основатель и генеральный директор «Института политических исследований», политолог Сергей Марков. Эту тему, вероятно, и поднимет Трамп. «Санкции — 500% тарифа для тех, кто покупает российские товары, нефть и газ. Закон будет такой: не что „президент должен“, а что „президент может“», — сказал эксперт. Также американский лидер может заявить о снятии санкций с России, если та пойдет на уступки. «И третье: он может заявить о том, что будут какие-то поставки оружия Украине идти. Я думаю, это наиболее вероятно», — подчеркнул специалист.

Фото: US Congress meeting / www.globallookpress.com

Почему Трамп разочаровался в России Трампа разочаровало, что он не сможет получить Нобелевскую премию мира, заявил Марков. «Мир он не может сделать, поскольку против мира выступают Зеленский и Европа, он их продавить не может. Тогда он сказал: „Давайте сделаем просто перемирие“. Но Россия не хочет перемирия, безусловно, потому что перемирие будет означать, в частности, введение европейских войск на Украину и массовые поставки [оружия], подготовку более тяжелой стадии войны. Самое главное — полная гарантия сохранения нынешнего террористического режима», — объяснил политолог. По его словам, Трамп должен быть разочарован не в России.

Он должен быть разочарован в Европе, и он должен быть разочарован в себе. Потому что на самом деле Трамп может с легкостью сделать огромные шаги к миру. Например, он может опубликовать данные своей разведки, кто устроил бойню в Буче, а бойня в Буче была устроена спецслужбами Украины при участии спецслужб Британии по приказу Зеленского. Сергей Марков политолог

Также США могли бы обнародовать данные о том, кто сбил малазийский Boeing. «А по малазийскому Boeing стреляли в 2014 году ПВО Украины. А Трамп не решается это делать все», — добавил эксперт.

Фото: РИА «Новости»

Есть ли у США рычаги давления на Россию У Соединенных Штатов не осталось рычагов давления на Россию, считает Марков. «В общем, нет, 95% санкций, которые можно было принять, приняли еще в 2022 году. Единственное, что они могут сейчас сделать, это перейти от санкций к военным акциям блокады Балтийского моря, блокады Черного моря, прежде всего — Балтийского. И к акции пиратства. Они уже переходят к акции пиратства, как известно, шесть российских танкеров подверглись пиратским атакам так называемого теневого флота», — напомнил специалист.

Фото: Alexey Belkin/Business Online / www.globallookpress.com

Почему Зеленский затягивает переговоры с Россией Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоров с Россией пока не будет. Якобы нужно завершить обмен пленными. Но украинский лидер лишь тянет время, отметил Марков. «Да, он тянет время. Для него мир — это самоубийство. Потому что если мир — выборы, он их проигрывает, уходит от президентства, за ним будут украинцы вести охоту по всему миру за то, что он убил полмиллиона украинцев. Обвинения в коррупции будут. Поэтому для него мир — это просто самоубийство, мира он не хочет никоим образом», — заключил политолог.

Фото: РИА «Новости»

Трамп попытается оторвать Россию от союзников Заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейтенант, командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов напомнил, что Трамп не друг России. «Он пытается сделать то, что выгодно именно для Америки. Надеяться на то, что завтра, как говорится, он „по щелчку“ закроет вопрос, что-то там подпишет и все прямо встанет на свои места, и так все будет красиво — на это надеяться не нужно», — написал он в Telegram-канале. Алаудинов привел в пример БРИКС. Для Трампа самая страшная картина — если объединение введет свою международную валюту. «В таком случае этот огромный мыльный пузырь под названием „доллар“ — лопнет. А для Америки, которая имеет госдолг в размере более 36 триллионов долларов — это смерть, потому что если доллар перестанет ходить по миру, то все это мнимое могущество государства-банкрота под названием Америка — иссякнет», — добавил он. Поэтому Трамп будет всячески пытаться оторвать Россию от ее союзников, резюмировал командир «Ахмата».