Президент США Дональд Трамп в ярости из-за успехов России, так как Украина теряет стратегические месторождения, обещанные Соединенным Штатам. Об этом в соцсети X написал ирландский журналист Чей Боуз.

«Теперь понятно, почему Трамп так зол на русских. Они слишком много выигрывают. Одно из крупнейших в Европе месторождений лития в Шевченко теперь принадлежит России», — заявил Боуз.

Он добавил, что это то самое месторождение, которое Зеленский «продал» Трампу.

Журналист также отметил, что «Большой Дон поставил не на ту лошадь». По его мнению, это объясняет раздражение экс-президента США.

Ранее в СМИ появилась информация, что Трамп разочаровался в России из-за того, что страна не идет на компромиссы по вопросу урегулирования на Украине.