Зеленский заявил, что переговоров России и Украины пока не будет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоров с Россией не будет. Об этом он сообщил на брифинге после саммита в Риме.

«Мы должны завершить результат, о котором стороны договорились на второй встрече, — с обменами, о которых было договорено на второй встрече в Стамбуле. Думаю, в ближайшее время соответствующие движения осуществятся», — сказал он.

Зеленский также обратил внимание на то, что Украина готова к любому формату встреч на уровне лидеров. Он добавил, что после бесед с президентом США Дональдом Трампом есть вероятность возобновления поставок вооружений.

Украинская сторона, по словам Зеленского, запросила у Соединенных Штатов 10 систем Patriot и ракеты к ним. Две из них готова оплатить Германия, еще одну — Норвегия. Деньги на остальные, заверил глава киевского режима, страна найдет самостоятельно.

Зеленский улетел в Ватикан на фоне ударов ВС России по критической инфраструктуре Украины. Президент и первая леди приняли участие в форуме по восстановлению Украины, сообщил RT.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично уличил Зеленского в некомпетентности и назвал его политиком-инфлюенсером, актером и комиком.