Трамп анонсировал крупное заявление по России

Президент США Дональд Трамп пообещал сделать серьезное заявление по России в понедельник, 14 июля. Об этом он сообщил в интервью телеканалу NBC News .

«Думаю, я сделаю крупное заявление по России в понедельник», — сообщил глава Белого дома.

Трамп отказался приводить какие-либо подробности о содержании заявления. Он добавил, что разочаровался в России и будет наблюдать за тем, что произойдет в ближайшие недели.

Соратники американского президента рассказали, что изменение его риторики по урегулированию украинского кризиса — это «закодированное послание» сторонам конфликта — президенту России Владимиру Путину и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Хорватское издание Advance считает, что у Трампа нет рычагов давление на Россию. Авторы материала задали вопрос, зачем Путину слушать Трампа, даже если Зеленский, более зависимый от него, не слушает американского лидера. Пустые угрозы Трампа не достигают цели, процитировал RT.