Две недели тишины в Ормузском проливе. Как Иран и США используют паузу?

Живущий в состоянии турбулентности более месяца мировой рынок нефти наконец получил передышку после договоренностей США и Ирана о перемирии на две недели. После открытия Ормузского пролива цена биржевых фьючерсов опустилась ниже 100 долларов за баррель. Две недели паузы станут коротким окном для торга между сторонами конфликта, который уже оказался под угрозой срыва из-за ударов Израиля по Ливану.

Что происходит в Ормузском проливе

Первое судно прошло через Ормузский пролив после объявленного перемирия. Как сообщил иранский телеканал IRIB, танкер получил официальное разрешение от иранских военных.

О том, что проход останется под контролем вооруженных сил Исламской республики, предупреждал министр иностранных дел Аббас Аракчи. Он подчеркнул, что это связано с техническими ограничениями.

По данным агентства Bloomberg, в очереди для прохода через Ормузский пролив скопились не менее 800 танкеров. При этом все они получили предупреждение, что при попытке пересечь акваторию без предупреждения станут целями для ударов. Газета Financial Times добавила, что порожние суда пересекают пролив бесплатно, а с остальных взымают оплату в размере одного доллара за баррель нефти. Платежи иранские военные берут в криптовалюте, чтобы не выдавать плательщиков и скрыть получателей денег.

США и Иран вернутся к переговорам

Договоренности о перемирии США и Иран достигли вечером 7 апреля. Посредником в диалоге выступил министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар. Переговоры продолжались не один день, но к прорыву пришли только после того, как к ним подключились представители Китая. Их участие подтвердил американский президент Дональд Трамп, отметивший важную роль переговорщиков. К делегации США подключился вице-президент Джей Ди Вэнс, который с самого начала выступал против боевых действий против Ирана.

В ближайшую пятницу, 10 апреля, конфликтующие стороны встретятся в Исламабаде для утверждения общего плана, который должен положить конец конфликту. Пока у каждой стороны свои требования, противоречащие друг другу.

Иран настаивает на праве сохранить контроль над Ормузским проливом, признании права на обогащение урана, выводе американских войск из региона и прекращении боевых действий на всех фронтах, включая удары по «Хезболле» в Ливане. Последний пункт Израиль нарушил в первый же день перемирия. Поддержавшая двухнедельное прекращение огня страна сразу заявила, что не станет распространять его на Ливан. Президент США Дональд Трамп объявил, что не даст Ирану возможности продолжить обогащение урана, и отказался выводить войска из региона на время перемирия. Отвечая на вопрос об Ормузском проливе, глава Белого дома допустил, что Иран сохранит над ним контроль, но только в партнерстве с США для обеспечения безопасности. На момент написания материала власти Ирана объявили о приостановке движения танкеров в Ормузском проливе из-за ударов Израиля по югу Ливана. Трамп обратил внимание, что эта страна не входила в зону прекращения огня.

Цены на нефть пошли вниз, но это не надолго

Объявления о двухнедельном перемирии между Ираном и США с открытием Ормузского пролива привели к резкому падению цен на нефть. Фьючерсы марки Brent опустились ниже 95 долларов за баррель, что стало рекордным дневным падением во времен войны в Персидском заливе 1991 года. Пока это только психологическая реакция рынка, который продолжит внимательно следить за развитием ситуации. Об этом в комментарии 360.ru заявил эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Он подчеркнул, что в ближайшее время цена останется ниже 100 долларов за баррель, но к низким показателям января—февраля вернется очень нескоро из-за сохранения повышенного спроса.

Страны-импортеры вместо ближневосточной нефти расходовали запасы из стратегических резервов, которые теперь надо восполнить. Поэтому им теперь придется покупать нефть как для текущего потребления, так и для восполнения. Игорь Юшков

Эксперт добавил, что еще одним фактором, который сохранит спрос, остается неопределенность. Конфликт все еще не закончился, и нет никаких гарантий, что Ормузский пролив не перекроют снова в ближайшее время. «США и в 2025, и в 2026 годах наносили удары по Ирану именно во время переговоров. Поэтому теперь рынок будет внимательно следить за разными сигналами. То есть уводят американцы флот из Ближнего Востока или нет, или перебрасывают туда больше сухопутных войск. От этого зависит колебания цен на нефть», — пояснил Юшков.

Пока непонятно, по его словам, что станет с поставщиками. В ходе боевых действий США нанесли удары по острову Харк, который входит в структуру иранского экспорта. Кроме того, пострадали Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Неизвестно, смогут ли они поставлять прежние объемы или им потребуется время для восстановления инфраструктуры.

«Катар, например, заявлял, что в после ударов со стороны Ирана на ближайшие три-пять лет уменьшит производство сжиженного природного газа на 17%. Об ущербе в нефтяной сфере никто ничего не говорил», — пояснил Юшков. Он добавил, что можно с уверенностью сказать: цены на СПГ останутся высокими из-за сохранения дефицита даже после открытия Ормузского пролива. Иран, допустил эксперт, продолжит использовать водный путь в качестве политического инструмента для стран региона, которые выступили на стороне США. «Власти уже заявили, что намерены взимать плату за проход танкеров и в зависимости от того, какую политическую позицию занимало государство будет зависеть тариф. То есть если на территории есть американские военные базы, то цена выше», — напомнил Юшков. Он подчеркнул, что это также дополнительно скажется на ценах на нефть. Но говорить о ближайших перспективах рано. Все зависит от того, как стороны выполнят условия перемирия и к чему придут по итогам переговоров.

Шансы на мир на Ближнем Востоке

Вероятность, что США и Иран выйдут на долгосрочное соглашение о мире есть, если не произойдет какой-то глобальной провокации. Об этом в комментарии 360.ru заявил политолог Вадим Сипров. «Основой вероятного соглашения на предстоящих переговорах останутся 10 пунктов Ирана, которые американцы приняли на входе. Они постараются продавить свои позиции и это приведет к обсуждению отдельных нюансов, но основные смыслы сохранятся», — сказал он. Если Иран добьется принятия всех своих требований, добавил политолог, это станет полным поражением США. Хотя по итогам каждая из сторон заявит о своей победе. По словам Сипрова, в выигрышной позиции Трампа сильно заинтересована Республиканская партия, которой предстоят сложные выборы в конгресс.

Израиль в сложившейся ситуации фактически остался один на один с достаточно сильным соперником. Кроме того, ему придется решать вопрос с Ливаном, поэтому есть большая вероятность, что кабинет Нетаньяху согласится на долгосрочный мир с Ираном. «Израилю придется выйти из этой войны, тем более, у них заканчиваются средства ПВО, защитить стратегические объекты они уже не в состоянии. Плюс они лишатся американского зонтика», — пояснил Сипров. Политолог добавил, что успешная оборона и сохранение контроля над Ормузским проливом превратила Иран в региональную сверхдержаву, которая контролирует мировую логистику. По его словам, сейчас в мире формируются четыре больших проекта: старый евроатлантический, китайский, построенный на глобальной торговле, российский — с формированием многополярного мира и американский — с возвращением гегемонии с опорой на грубую силу. «Если посмотреть на все события через эту призму, то Трамп напал на Иран именно сейчас, чтобы обнулить логистические каркасы остальных трех проектов. Цены на энергоносители и удобрения в Европе улетели за облака, Китай столкнулся с трудностями в поставках энергоносителей, ну и для нас Иран — участник логистического каркаса в контексте коридора „Север-Юг“», — напомнил собеседник 360.ru. Конфликт на Ближнем Востоке он назвал уроком для всего мира, который показал: суверенитет стал ценностью номер один для всех государств, а вопросы безопасности — первостепенными.