Первое судно прошло через Ормузский пролив после начала перемирия

IRIB: первое судно смогло пройти через Ормузский пролив после начала перемирия

Первое после перемирия между США и Ираном судно смогло пройти через Ормузский пролив. Об этом сообщила гостелерадиокомпания Ирана IRIB .

«Первое судно проследовало через Ормузский пролив после объявления перемирия, когда Вооруженные силы Ирана объявили о передвижении в акватории», — отметил вещатель.

В ночь на среду американский лидер Дональд Трамп объявил о соглашении с Ираном о прекращении огня в течение двух недель.

Позднее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходятся порядка 20% мировых поставок нефти, СПГ и нефтепродуктов.

СМИ сообщали, что Иран выдвинул 10 ключевых требований к США. Среди них — право на обогащение урана, признание контроля над Ормузским проливом, снятие первичных санкций, вывод войск из Ближнего Востока и принцип ненападения на Иран. Документ станет основой для диалога, направленного на заключение широкого соглашения.