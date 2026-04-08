Иран вновь закрыл Ормузский пролив

Иран остановил движение танкеров через Ормуз после атак Израиля на Ливан

Власти Ирана 8 апреля вновь закрыли движение судов в Ормузском проливе после ударов израильской армии по позициям «Хезболлы» в Ливане. Об этом сообщило агентство Fars .

«Проход танкеров через Ормузский пролив приостановили одновременно с ударами Израиля по Ливану», — заявили журналисты.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф в социальной сети X добавил, что в зоне конфликта на Ближнем Востоке нарушения режима прекращения огня зафиксировали в нескольких местах. По его мнению, очередные атаки подрывают мирный процесс.

«Искренне призываю стороны соблюдать двухнедельный режим прекращения огня и проявить сдержанность, чтобы дипломатия сыграла ведущую роль в мирном урегулировании», — написал он.

Президент США Дональд Трамп тем временем уточнил телеканалу PBS, что Ливан не входил в сделку с Ираном именно из-за «Хезболлы».

«Об этом тоже позаботятся. Все в порядке», — добавил он.

Ранее в среду первое судно прошло через Ормуз после объявленного перемирия между США и Ираном.