Дональд Трамп выступил с очередным громким заявлением, призвав страны НАТО сбивать российские самолеты при их вторжении в воздушное пространство входящих в альянс государств. Однако не все европейские страны с ходу отреагировали на слова республиканца в духе «разрешите бегом». Как оценивают высказывания президента США в ЕС — в материале 360.ru.

Что сказал Трамп об ударах НАТО по российским самолетам Нашумевшее заявление американского президента прозвучало на днях во время пресс-конференции с главой киевского режима Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН. Трамп утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, должны ли страны НАТО открывать огонь по российским самолетам, если те нарушат их воздушное пространство. «Да, должны», — заявил лидер Соединенных Штатов. При этом президент воздержался от прямого ответа на следующий вопрос репортера о том, поддержат ли в этом случае США усилия союзников по альянсу. Трамп уклончиво отметил, что все будет зависеть от обстоятельств.

Фото: РИА «Новости»

Реакция Европы Некоторые европейские лидеры, судя по всему, остались не в восторге от риторики американского лидера. Президент Франции Эммануэль Макрон поспешил предостеречь НАТО от ударов по российским самолетам. По его словам, военным не следует открывать огонь даже в случае нарушения Россией воздушного пространства. «Мы хорошо видим, что это проверки. Мы не будем открывать огонь в ответ на это. <…> Наша коллективная реакция на эти проверки была пропорциональной», — сказал Макрон в беседе с каналом France 24.

Фото: White House

В других странах — членах НАТО разделили позицию Трампа. Так, президент Латвии Эдгар Ринкевич счел удары по российским самолетам допустимыми. По информации Bloomberg TV, он призвал изменить правила проведения операций по патрулированию воздушного пространства над восточным флангом НАТО.

Если российские самолеты продолжат находиться в небе над альянсом, альтернативой станет открытие огня. Эдгар Ринкевич президент Латвии

В соседней Литве при этом не были настроены так оптимистично. Слова Трампа там, конечно, приветствовали, но с оговорками. К тому же, как посетовал советник президента по безопасности Дейвидас Матулионис, это не так просто, как кажется. «Приятно слышать такие решительные заявления, которые должны удержать Россию от нарушения воздушного пространства, но этот процесс не так прост, как вы можете себе представить: самолет взлетает и ракета немедленно запускается», — сказал Матулионис журналистам. Кроме того, он напомнил о важности сдерживания эскалации, хоть «это непопулярно в Литве».

Фото: IMAGO/FOT.TEDI/NEWSPIX.PL / www.globallookpress.com

Польский премьер Дональд Туск в такие рассуждения ударяться не стал и просто выразил готовность страны жесткими способами защищать небо в случае необходимости. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и вовсе договорилась до того, что Североатлантический альянс уже рассматривает варианты сбивания военных самолетов России. Однако она подчеркнула, что на этот шаг стоит идти только после «предельно ясного предупреждения». Не обошлось и без абсолютно провокационных выпадов. Таким отметился, в частности, экс-президент Эстонии Томас Ильвес, заявивший, что только «трагедия со множеством жертв на территории НАТО сможет побудить альянс серьезнее воспринимать угрозу со стороны России».

Фото: РИА «Новости»

Эти высказывания привлекли особое внимание военкора Евгения Поддубного. По его мнению, намеки бывшего главы европейского государства могли прозвучать не просто так. Журналист не исключил, что речь идет о возможной предстоящей провокации, в которой хотят обвинить Россию. «Что это, если не анонс большой рукотворной беды, ответственность за которую повесят потом на Россию? Случись завтра на территории Европы, не дай бог, конечно, теракт, „русский след“ будет найден там еще до того, как осядет пыль», — указал военкор.