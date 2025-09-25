Если это не анонс рукотворной беды, то что? Зачем в Эстонии захотели большой крови

Заявление бывшего президента Эстонии Томаса Ильвеса о якобы заходах российских самолетов в эстонское воздушное пространство — очень неосторожное. Такое мнение выразил военкор Евгений Поддубный в Telegram-канале .

Ильвес утверждал, что НАТО несерьезно воспринимает угрозу со стороны России. Якобы только трагедия с большим количеством жертв привлечет внимание альянса.

«Что это, если не анонс большой рукотворной беды, ответственность за которую повесят потом на Россию? Случись завтра на территории Европы, не дай бог, конечно, теракт, „русский след“ будет найден там еще до того, как осядет пыль», — заявил Поддубный.

Он отметил, что «радикальный прогрев западной аудитории» под возможные катастрофы перешел на новый уровень.

Ранее председательствующая в ОБСЕ Финляндия потребовала проведения специального заседания постоянного совета организации после заявлений эстонских властей о появлении российских МиГ-31. Дипломаты отметили, что страны НАТО сейчас используют любые поводы для наращивания объема вооружений около границ Союзного государства России и Белоруссии.