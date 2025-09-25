Макрон предостерег НАТО от атак на российские самолеты

Макрон призвал НАТО не отвечать огнем на нарушения воздушного пространства

Североатлантическому альянсу нужно быть «на шаг впереди» в вопросе «новых провокаций» на границах стран НАТО. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, его процитировало агентство Reuters .

Глава государства уточнил, что военным не следует открывать огонь в случае нарушения Россией воздушного пространства.

«В случае новых провокаций мы должны реагировать немного более сильно. <…> Не следует открывать огонь, когда очевидно, что речь идет о проверках», — подчеркнул Макрон.

Президент отметил, что Европа перед лицом этих «испытаний» не станет атаковать нарушителей. По данным телеканала France 24, Макрон призвал альянс доказать, что входящие в него страны могут одновременно и помогать Украине, и защищать свое воздушное пространство.

Ранее американские правоохранители остановили кортеж французского лидера в Нью-Йорке. Макрону пришлось ждать, так как полиция готовилась к проезду президента США Дональда Трампа.