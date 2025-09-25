Фон дер Ляйен рассказала о вариантах уничтожения военных самолетов России

Страны НАТО рассматривают варианты сбивания военных самолетов России, «вторгающихся в воздушное пространство стран объединения», заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. И хотя у нее нет полномочий руководить военными действиями стран ЕС, мнение все равно имеет большое значение как главы исполнительной власти блока, сообщила Politico.

В своем заявлении для CNN фон дер Ляйен подчеркнула, что европейские страны должны защищать каждый квадратный сантиметр своей территории.

Что касается сбивания самолетов, которые вторгаются в их воздушное пространство, то на этот шаг, по ее мнению, следует идти «после предельно ясного предупреждения».

Россия «много лет ведет гибридную войну против демократий Европейского союза и других стран», добавила она.

Ранее о том, что страны — участницы НАТО имеют право сбивать российские военные самолеты в своем воздушном пространстве, заявил президент США Дональд Трамп.