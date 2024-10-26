Достаточно просто обозначить. Союзники есть не только у США

Американское издание The Wall Street Journal на днях сообщило, что Москва якобы сливала йеменским хуситам спутниковые данные западных судов для атаки на них в Красном море. «Информация поступала через иранский Корпус стражей Исламской революции, в результате атак хуситов судам пришлось выбирать более длинные маршруты вокруг Африки, что в конце концов привело к значительным сбоям в мировой торговле», — утверждают сотрудники СМИ, напоминая, что в общей сложности за год хуситы обстреляли более 100 судов, потопили два и захватили одно.

Откуда у журналистов из США подобные мысли, догадаться несложно. Это ведь англосаксы придумали вести войну со своими геополитическими противниками чужими руками. Такая себе специфическая версия древнеримского «разделяй и властвуй», когда ты, снабжая союзника всем необходимым, тем не менее умирать отправляешь исключительно его солдат.

Вот и сейчас издание написало, что, «по всей вероятности, Россия также вела переговоры с повстанцами по поставкам оружия, пытаясь ответить на поддержку США Украины». Одним словом, секрет Полишинеля. Впрочем, никаких реальных доказательств российского сотрудничества с повстанцами из Йемена The Wall Street Journal не приводит. Но на самом деле это и не важно. Важно, что в Вашингтоне не исключают такую возможность и… боятся ее.

Фото: Хуситы. Mohammed Mohammed/XinHua / Global Look Press

Так же, как они боятся, что, «подружившись» с талибами в Афганистане, Москва воспользуется их «услугами» для борьбы, скажем, с наиболее опасным крылом ИГИЛ* «Вилаят Хорасан»*, ресурсную поддержку которому по-прежнему оказывает Запад. На возможность такого альянса в начале октября намекнул директор ФСБ Александр Бортников. «В России завершается проработка вопроса об исключении движения „Талибан“* из списка террористических организаций», — заявил он тогда, указывая на готовность талибов противостоять западным (читай: американским) «прокси», используемым США для проведения на нашей территории подрывных акций под ложным флагом. «Одним из таких преступлений стало нападение на „Крокус Сити Холл“, к организации которого причастны „Вилаят Хорасан“* и подконтрольные Западу украинские спецслужбы», — подчеркнул Бортников.

Фото: Представители "Талибана"* на встрече в МИД, октябрь 2021 года. / Global Look Press

В последние дни наличие у России реальных, а не полумифических (как страны ОДКБ) союзников вызвало на Западе еще большую бурю негодования и страха. Не проходит и дня, чтобы местные СМИ не писали о загадочном северокорейском спецназе, появление которого на полях СВО может решить исход конфликта в пользу России. Оставив за скобками тот факт, что победа будет за нами в любом случае, даже без братской помощи КНДР, все же хотелось бы отметить, что формально возможность, а главное, повод воспользоваться опцией «позови друга» у нас есть.

Фото: Владимир Путин в КНДР. Kremlin Pool / Global Look Press

Согласно статье 4-й Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, подписанного Путиным и Ким Чен Ыном во время недавнего визита нашего президента в Пхеньян и уже ратифицированного Госдумой, «в случае если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется таким образом в состоянии войны, другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству Корейской Народно-Демократической Республики и Российской Федерации». Именно об этом говорил Владимир Путин на итоговой пресс-конференции по окончании саммита БРИКС в Казани, когда заявил, что, цитирую:

Мы нисколько никогда не сомневались, что северокорейское руководство относится к нашим договоренностям серьезно. Но что и как мы будем делать — это уже наше дело в рамках этой статьи… Мы в контакте с нашими северокорейскими друзьями и посмотрим, как будет развиваться этот процесс.

Когда-то, на одном из музыкальных фестивалей КиВиН, лидер команды КВН «БАК-Соучастники» Демис Карибидис сказал, что КВН — это такая игра, в которой, чтобы впечатлить зрителей и жюри, совершенно не обязательно выносить на сцену люльку с живым младенцем, «достаточно просто обозначить». Этот принцип работает и международных конфликтах. Не имеет никакого значения, насколько правдивы слухи о военном сотрудничестве России с хуситами, талибами и даже Северной Кореей или Ираном. Куда важнее, что наши противники знают: у Москвы есть союзники и возможность обратиться к ним за помощью. И даже «просто обозначив» это, мы уже заставляем вашингтонских стратегов чувствовать себя как на раскаленной сковородке.

* Запрещенная в России террористическая организация