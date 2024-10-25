Любить по-русски. Чем ответит Москва на шашни Ташкента и Астаны с НАТО?

Если вы думаете, что, наткнувшись на жесткий ответ России на Украине, блок НАТО отказался от своих планов по расширению на Восток, на территории бывших союзных республик, то вынужден вас разочаровать. Происходит это не только в Молдавии, где ценой беспрецедентных фальсификаций глобалистам удалось добиться позитивного ответа граждан на вопрос о готовности к европейской, а на самом деле — евроатлантической интеграции. И не только в Грузии, где завтрашние выборы станут определяющими с точки зрения перспектив сохранения суверенитета этой страны и отказа от превращения ее в бесправную колонию Запада, поставщика пушечного мяса для прокси-войн альянса против России.

Я даже оставлю в стороне Армению, которая под руководством ставленника западных НКО Армена Пашиняна семимильными шагами движется к полной к утрате государственности и территориальному поглощению со стороны более сильных соседей, в частности Турции. Нет, Запад гораздо коварнее и не оставляет попыток создать вокруг России «пояс нестабильности», окружив нас по всему периметру границ враждебными государствами, готовыми в случае чего начать войну по первому требованию из Вашингтона или Брюсселя. Речь идет даже о странах, считающихся нашими союзниками, по крайней мере формально, и состоящих вместе с Россией в одном оборонительном военном блоке — ОДКБ. Так, никто, например, не скрывает, что на территории Средней Азии при участии Казахстана и Узбекистана НАТО де-факто создает параллельные ОДКБ структуры.

Фото: Шухрат Холмухамедов — начальник Генерального штаба Вооруженных сил Узбекистана — в Пентагоне, сентябрь 2024 года. US Joint Staff / Global Look Press

В июле 2024 года в Каспийском море прошли учения армий пяти страна региона «Бірлестік-2024», на которые ни Россию, ни Иран не пригласили. Также в числе тех, кого проигнорировали, оказался Китай. Его стратегические интересы очень плотно связаны с каспийским транзитом. Как сообщило со ссылкой на свои источники в правительстве республики издание «Новости Казахстана», конечная цель Запада — вытеснение российского военно-технического влияния из армий стран региона.

Наиболее явные признаки переориентации на НАТО демонстрирует Узбекистан, получивший гарантии поставок современного западного вооружения и активно переводящий армию на натовские стандарты.

Несмотря на то что Договор о коллективной безопасности подписали 15 мая 1992 года в Ташкенте — столице Узбекистана, — власти этой республики уже дважды, сначала в 1999-м, а затем в 2012-м, заявляли о выходе из состава организации, продолжая все эти годы плавно дрейфовать в сторону Североатлантического альянса. «Выход страны из ОДКБ и дистанцирование от военных проектов ШОС указывает на превращение Узбекистана в ключевой форпост США и их союзников в Центральной Азии. В качестве ответной меры Россия и Китай пытаются усилить роль ШОС как альтернативной системы безопасности», — отметили авторы публикации.

Фото: Evgeny Sinitsyn/Xinhua / Global Look Press

Остается вопрос: как на все это реагировать России? Злиться, ругаться, упрекать «союзников» в лицемерии и двурушничестве бессмысленно. Пользы это точно не принесет. Не будем же мы, в самом деле, силой заставлять их нас любить.

Нет, гораздо эффективнее сделать так, чтобы в Ташкенте и Астане, а равно и прочих столицах стран региона, почувствовали, что без «любви» со стороны России им самим становится холодно, голодно и тоскливо. И никакие шашни с Западом не заменят им наших крепких «объятий».

В этом смысле я позитивно расцениваю присвоение Узбекистану и Казахстану, наряду с еще 11 странами, статуса партнеров БРИКС. Это, по сути, последняя ступенька перед полноправным членством. Членством, приглашение к которому надо ведь еще и заслужить…