«Доказать назло». Что ответит миру оставшийся без Нобелевской премии Трамп
Политолог Ведутов: Трамп назло миру продолжит останавливать военные конфликты
Президент США Дональд Трамп остался без Нобелевской премии мира. Награду присудили лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо. Как отреагирует на отказ вспыльчивый и амбициозный глава Белого дома и как это повлияет на украинский конфликт — в материале 360.ru.
Трамп пролетел мимо премии
Норвежский Нобелевский комитет решил не награждать американского лидера, обвинив его в том, что он якобы разрушает миропорядок. При том, что Трамп считался одним из основных претендентов на премию.
В США осудили позицию экспертов комитета, обвинив их в политизации награды. Президент РФ Владимир Путин заявил, что решение Нобелевского комитета поставило под сомнение авторитет всей организации, а также назвал нелепыми попытки связать мир с поставками вооружения на Украину. Трамп в ответ поблагодарил российского лидера, который отметил его роль в разрешении военных конфликтов и мировых кризисов.
Иностранные СМИ уже высказались относительно того, как отреагирует глава Белого дома. Американский журнал Foreign Policy отметил, что неспособность Трампа получить премию мира в этом году была предсказуемой. Шансы, что он ее когда-нибудь получит, невелики, но политик явно одержим признанием Нобелевского комитета.
Помимо простой тщеславности, этот фактор будет и дальше менять глобальную геополитику — и последний воспринятый как оскорбление отказ, скорее всего, только усилит тенденцию.
Foreign Policy
Британское издание The Independent отметило, что решение Нобелевского комитета вызовет ярость президента США, утверждающего, что он «положил конец семи войнам».
Журнал The Spectator написал, что «старый либеральный мировой порядок по-прежнему отказывается признавать заслуги президента США».
В ближайшие дни Трамп будет с удовольствием играть роль проигравшего. Потому что он знает, что побеждает.
The Spectator
Что теперь будет делать Трамп?
Трамп хотел получить Нобелевскую премию мира из личных амбиций, заявил ведущей 360.ru Еленой Кононовой политтехнолог, политолог Олег Ведутов.
По его словам, американский лидер желает абсолютного признания среди ныне живущих, так как нобелевские лауреаты оставляют след в истории.
Но кейс Трамп лишний раз показывает нам, что, к сожалению, Нобелевская премия мира действительно уже исчерпала и дискредитировала себя, потому что если не давать ее Трампу за стремление к миру, то давать ее другим людям — это действительно уже против здравого смысла.
Олег Ведутов
Политтехнолог, политолог
Эксперт объяснил, как поведет себя обделенный премией Трамп, внесет ли он коррективы в свою миротворческую позицию, в частности, по Украине. Он напомнил, что политик «миллион раз проигрывал и не получал того, что хотел». Но он очень сильный игрок, поэтому всегда подходил к вопросу с другой стороны, получая что-то другое.
Ведутов напомнил, как Трамп проиграл на выборах, пытаясь избраться после своего первого президентского срока, но сделал это позже. Так может произойти и с Нобелевской премией мира. Не получил сейчас, но его могут наградить в будущем.
«Вполне возможно, что он сейчас усилит свои миротворческие амбиции, чтобы доказать миру назло, что вот ему не дали премию мира, а он все равно продолжает совершать действия, направленные на остановку военных конфликтов», — резюмировал политолог.