Президент США Дональд Трамп продолжит работу по заключению мирных соглашений и прекращению войн для спасения жизней других людей. Об этом в социальной сети X написал директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чанг в репосте с аккаунта Нобелевского комитета о премии мира.

Представитель администрации США подчеркнул, что Нобелевский комитет продемонстрировал, что политика для него важнее, чем прекращение боевых действий и достижение мира.

«Президент Трамп продолжит заключать мирные соглашения, прекращать войны и спасать жизни. У него сердце гуманиста, и никогда не будет никого, кто, подобно ему, мог бы сдвинуть горы одной лишь силой воли», — сказал Чанг.

Нобелевскую премию мира получила бывший депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Мария Корина Мачадо, оставившая свой пост в 2014 году после масштабных протестов против прихода к власти Николаса Мадуро.

В своем заявлении организаторы премии отметили вклад оппозиционного политика в продвижение демократических прав народа Венесуэлы и борьбу за мирный переход от диктатуры к демократии.

В рейтинге букмекеров Мачадо не входила даже в первую тройку потенциальных победителей. Лидером считали суданскую гуманитарную инициативу Emergency Response Room, на втором месте находился президент США Дональд Трамп, на третьем — гуманитарная организация «Врачи без границ».