Путин оценил профессионализм Нобелевского комитета

Решение Нобелевского комитета по премии мира в 2025 году поставило под сомнение авторитет всей организации. Об этом на пресс-конференции в Душанбе заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, были случаи, когда премию вручали людям, которые ничего для этого самого мира не сделали.

«На мой взгляд, этими нанесли огромный ущерб авторитету премии», — заявил Путин.

Российский лидер фразой «не мне решать» также высказался о присуждении Нобелевской премии мира не президенту США Дональду Трампу.

Кроме того, Путин назвал нелепыми попытки связать мира с поставками оружия на Украину.

«Связывать Нобелевскую премию мира с поставками оружия — нелепо и просто говорит об уровне киевского режима в целом», — ответил он на вопрос об обещании президента Украины Владимира Зеленского поддержать кандидатуру Трампа на премию, если он поставит ВСУ ракеты Tomahawk.

Нобелевскую премию мира получила бывший депутат Нацассамблеи Венесуэлы Мария Корина Мачадо, оставившая пост в 2014 году после протестов против прихода Николаса Мадуро к власти.