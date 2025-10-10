Трамп обратился к Путину после слов о Нобелевской премии

Трамп поблагодарил Путина после слов об усилиях США по решению кризисов

Американский лидер Дональд Трамп выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за слова о его роли в разрешении военных конфликтов и мировых кризисов. Об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social.

Президент США перепостил комментарий Путина о том, что Трамп сделал многое для разрешения длящихся годами кризисов.

«Спасибо вам, президент Путин!» — написал он.

Ранее на пресс-конференции по итогам государственного визита в Таджикистан российский лидер отметил усилия Трампа для разрешения мировых конфликтов.

Также Путин высказался о присуждении Нобелевской премии мира не президенту США. Он назвал нелепыми попытки связать мир с поставками оружия на Украину. Обладателем премию стала бывший депутат Нацассамблеи Венесуэлы Мария Корина Мачадо.

В ходе выступления Путин отметил, что у России и США есть представление о том, как завершить украинский конфликт мирными средствами.