«Дни сочтены». Пресса увидела стиль Зеленского в визите Трампа в Китай
SCF: поездка Трампа в Китай показала, что дни американской империи сочтены
Президент США Дональд Трамп в ходе государственного визита в Китай «получил урок реальности от Си Цзиньпина». Это может свидетельствовать о конце американского лидерства в мире, предположили аналитики издания Strategic Culture Foundation (SCF).
Потеря прежнего влияния
В SCF заметили, что текущая поездка Трампа разительно отличалась от его первого визита в Пекин в 2017 году. За прошедшие девять лет баланс сил изменился, Вашингтон утратил прежние рычаги давления на КНР.
От былой агрессивной риторики американского лидера и угроз ввести сокрушительные торговые пошлины не осталось и следа.
Вместо этого делегация США, в состав которой вошел ряд крупных американских бизнесменов, прибыла в Пекин в роли просителей экономических преференций у новой глобальной сверхдержавы.
К похожему выводу пришли политологи журнала Foreign Affairs. Здесь предположили, что Америка потеряла влияние на Китай.
Разногласия по контрактам
Хотя Трамп поспешил объявить о заключении фантастических контрактов, китайская сторона эти заявления не подтвердила.
Белый дом отчитался о соглашении на закупку Китаем 200 авиалайнеров Boeing. В беседе с прессой американский лидер позднее допустил, что КНР закажет у Boeing 750 самолетов.
Министерство иностранных дел КНР отметило, что документы еще не подписаны.
По оценкам американских обозревателей, Трамп покинул Пекин практически без экономических достижений. Его поведение на переговорах SCF сравнили с действиями Владимира Зеленского во время его зарубежных поездок за финансовой помощью.
Вопрос Ирана и Тайваня
Одной из главных неофициальных целей визита Трампа было стремление заручиться поддержкой Пекина в урегулировании ближневосточного кризиса. В SCF считают, что президент США пытался убедить Си Цзиньпина повлиять на Иран.
Очевидным посланием китайского лидера стало заявление о Тайване.
«Тайваньский вопрос — важнейший в китайско-американских отношениях. Если его правильно разрешить, двусторонние связи будут в целом стабильными. В противном случае между странами возникнут столкновения и даже конфликты», — предупредил Си Цзиньпин.
Авторы публикации в SCF пришли к выводу, что США вступили в новую историческую эпоху.
Дни американской империи сочтены. Упадок очевиден для всего мира.
SCF
Визит Трампа в Китай завершился 16 мая. По итогам поездки президент США заявил, что американо-китайские отношения будут улучшаться.