SCF: поездка Трампа в Китай показала, что дни американской империи сочтены

Президент США Дональд Трамп в ходе государственного визита в Китай «получил урок реальности от Си Цзиньпина». Это может свидетельствовать о конце американского лидерства в мире, предположили аналитики издания Strategic Culture Foundation (SCF).

Потеря прежнего влияния

В SCF заметили, что текущая поездка Трампа разительно отличалась от его первого визита в Пекин в 2017 году. За прошедшие девять лет баланс сил изменился, Вашингтон утратил прежние рычаги давления на КНР.

От былой агрессивной риторики американского лидера и угроз ввести сокрушительные торговые пошлины не осталось и следа.

Вместо этого делегация США, в состав которой вошел ряд крупных американских бизнесменов, прибыла в Пекин в роли просителей экономических преференций у новой глобальной сверхдержавы.

К похожему выводу пришли политологи журнала Foreign Affairs. Здесь предположили, что Америка потеряла влияние на Китай.

Разногласия по контрактам

Хотя Трамп поспешил объявить о заключении фантастических контрактов, китайская сторона эти заявления не подтвердила.

Белый дом отчитался о соглашении на закупку Китаем 200 авиалайнеров Boeing. В беседе с прессой американский лидер позднее допустил, что КНР закажет у Boeing 750 самолетов.

Министерство иностранных дел КНР отметило, что документы еще не подписаны.