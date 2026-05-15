Три дня в Китае. Зачем Трамп привез на саммит в Пекин миллиардеров Политолог Михайлов: Китай может разрушить любые планы Трампа

Фото: Президент США Дональд Трамп и глава КНР Си Цзиньпин, Пекин, 15 мая 2026 года. Yan Yan / www.globallookpress.com

Американский лидер Дональд Трамп во время своего визита в Китай захватил с собой компанию бизнесменов-миллиардеров. Зачем понадобился такой «бизнес-штат» в Поднебесной и чего в саммите было больше — бизнеса или политики, рассказал 360.ru политолог Евгений Михайлов. Совокупное состояние участников делегации оценивается в сотни миллиардов долларов и может приближаться к триллиону. Основную часть этой суммы обеспечивают Илон Маск и Дженсен Хуанг — глава NVIDIA и один из главных бенефициаров бума искусственного интеллекта.

Миллиардеры США прилетели в Китай Президент США побывал с официальным трехдневным визитом в Китае. С собой американский лидер привез внушительную делегацию. Правительственную часть составили ключевые чиновники и советники Белого дома, которые специализируются на торгово-экономическом и стратегическом противостоянии с КНР. Также в Поднебесную прибыли миллиардеры — руководители крупнейших американских технологических и финансовых корпораций. В числе прочих это Илон Маск (Tesla и SpaceX), Тим Кук (Apple), Келли Ортберг (Boeing), Майкл Мибах (Mastercard), Дэвид Соломон (Goldman Sachs), Дина Пауэлл Маккормик (Meta*). Кроме того, в составе делегации был главный исполнительный директор компании NVIDIA Дженсен Хуанг, который родом из Тайваня. Бизнесмен входит в американский Президентский совет по науке и технологиям и глубоко погружен в тонкости обхода и соблюдения экспортных ограничений на чипы в КНР.

Фото: Американская делегация во главе с президентом США Дональдом Трампом, Пекин, 14 мая 2026 года. White House Press Office / www.globallookpress.com

Надежда на инвестиции в США Возможно, явившись в Китай с таким большим составом помощников, Трамп рассчитывал убедить председателя КНР Си Цзиньпина соблюдать именно те правила игры, которые устанавливают США, пояснил 360.ru политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

Американские миллиардеры являются основными конкурентами китайскому бизнесу и китайским миллиардерам. Судя по визиту, на самом деле ничего особенного не произошло. Но сам факт, что Трамп взял с собой такую делегацию, говорит о его тревоге за экономику США. Евгений Михайлов

Эксперт предположил, что со стороны Соединенных Штатов был расчет договориться о более глобальных инвестициях Китая. Американцы надеялись на заключение договоров именно со своими ведущими компаниями, чтобы поднять экономику США. «Естественно, миллиардеры, может быть, и переговорили там с кем-то, выяснили позиции. Ведь когда Маска спросили, как прошел визит, он успел сказать: „Просто замечательно!“. Но его увели и не дали подробнее рассказать о результатах переговоров. Это тоже о чем-то говорит», — отметил Михайлов. Он добавил, что КНР — это не та страна, на которую можно давить. Визит миллиардеров говорит не только о тревоге, но и, конечно, уже о вынужденном уважении той мощи Китая, которой он достиг за последние 30 лет.

Фото: Член делегации США миллиардер Илон Маск со своим сыном X-A-XII, Пекин, 14 мая 2026 года. Johannes Neudecker / www.globallookpress.com

КНР — фаворит переговоров Некоторые аналитики заявляли, что визит «денежных мешков» мог быть попыткой подкупа Китая на предмет лояльности на Ближнем Востоке. Однако едва ли это так: КНР и без того уже заявляла, что против обладания Ираном ядерным оружием, напомнил Михайлов. Это на самом деле хоть какое-то облегчение для нынешнего произраильского президента США.

Но при этом Китай заявил о покупке иранской нефти. А у американцев на Ближнем Востоке главная задача была не только помочь Израилю, но и перекрыть экономику Китая с помощью закрытия поставок нефти из Ирана. С Венесуэлой у них получилось, а вот с Ираном — нет. То есть, в принципе, Китай себя чувствовал фаворитом в переговорах. Евгений Михайлов

Китай согласился что-то покупать у американцев, но это, можно сказать, больше подачка тому же Трампу, добавил эксперт. И КНР наверняка в переговорном процессе намекнул: «Если согласишься на кое-какие наши условия, мы не будем мешать тебе выиграть приближающиеся выборы». «Китай — серьезный игрок, который может разрушить любые планы Трампа. Думаю, идет большая игра. Что же до громких реляций в СМИ? <…> Ну, а что они должны писать — что Китай выставил свои условия? Никто такого писать не будет. США же нужно до сих пор казаться великой державой», — заключил Михайлов.

Фото: Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуан во время интервью, Пекин, 14 мая 2026 года. Johannes Neudecker / www.globallookpress.com

Итоги американского визита в Пекин Разумеется, не все договоренности между США и Китаем были озвучены для публики. Однако известно, что КНР заявила о согласии купить 200 американских самолетов Boeing. Правда, ожидался контракт на 600 лайнеров, так что акции авиагиганта на рынке немного упали. Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что китайцы подписали бумаги о закупке американской сои, говядины и птицы. Также Китай готов увеличить импорт нефти и сжиженного природного газа. А министр финансов Скотт Бессент рассказал, что сверхдержавы начали официальный диалог по контролю над наиболее мощными ИИ-моделями. По пока еще не подтвержденным сведениям, США готовы продавать китайским компаниям среднеуровневые ИИ-чипы вроде NVIDIA H200 в обмен на гарантии бесперебойных поставок критически важных редкоземельных минералов из Китая. Си Цзиньпин пообещал американским бизнесменам, что «двери Китая откроются еще шире». При этом китайский лидер прямо предупредил, что неверные шаги США относительно Тайваня (они как раз недавно одобрили пакет военной помощи острову на сумму 11 миллиардов долларов) могут привести к прямому столкновению.

Фото: Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин, Пекин, 15 мая 2026 года. Li Xiang / www.globallookpress.com

Бизнес-делегации США США уже не первый раз практикуют включение миллиардеров в состав официальных президентских делегаций. Тот же Трамп во время первого президентского срока в 2017 году привез с собой в Пекин глав Goldman Sachs, Boeing, General Electric и других компаний, всего 29 человек. Они подписали сделок на 250 миллиардов долларов. Но Трампа легко перегнал Барак Обама: он в 2010 году привез в Индию более 200 американских бизнес-лидеров. Темнокожий президент тогда лично участвовал в бизнес-переговорах и помог заключить контракты на поставку самолетов Boeing и турбин General Electric. Однако в нынешнем визите Трампа есть серьезное отличие: миллиардеры летели на «Борту № 1» — президентском самолете Air Force One. В прошлом подобные бизнес-делегации летели отдельными правительственными или частными лайнерами, а с главой США пересекались уже на месте.

* Деятельность компании признана экстремистской и запрещена в РФ.