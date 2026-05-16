Трамп заявил, что Китай пообещал приобрести не 200, а целых 750 самолетов Boeing

В рамках договоренности между США и Китаем количество заказанных самолетов Boeing может увеличиться до 750 единиц. Об этом заявил президент США Дональд Трамп журналистам, видеозапись опубликовало агентство Reuters .

Перед этим американский лидер сообщал, что Пекин согласился на закупку 200 самолетов Boeing. При этом Китай пока официально не подтверждал данную сделку.

«Мы поладили, заключили множество отличных сделок, включая более 200 самолетов Boeing с обещанием закупки 750 самолетов, если компания хорошо справится с первыми 200-ми, в чем я не сомневаюсь», — заявил Трамп журналистам.

Он отметил, что в этом случае это будет крупнейший заказ в истории. Он добавил, что это касается и компании General Electric, которая производит двигатели для самолетов.

«Так что они покупают и продукцию General Electric. Это примерно 400-450 двигателей», — продолжил американский лидер.

Трамп посетил Китай с государственным визитом 13–15 мая, где провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Также на переговорах присутствовали представители крупного бизнеса США, включая Илона Маска и Тима Кука.