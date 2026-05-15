Трамп пообещал улучшение отношений с Китаем

Отношения США и Китая продолжат улучшаться и достигнут лучшего периода в своей истории. Об этом по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином сообщил американский лидер Дональд Трамп, его слова привело Центральное телевидение Китая .

По его словам, для него честь называть себя другом Цзиньпина.

«Это честь быть с вами. И отношения между Китаем и США станут лучше, чем когда-либо прежде. У нас прекрасное будущее впереди», — подчеркнул Трамп.

Президент США уточнил, что в ходе визита в КНР стороны заключили несколько соглашений, достигли ряд важных договоренностей и урегулировали множество вопросов на пользу как себе, так и остальному миру.

Ранее Трамп пригласил Цзиньпина и его жену Пэн Лиюань посетить в сентябре Белый дом. Он подчеркивал, что считает Китай великой страной и очень уважает своего коллегу.