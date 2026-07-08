Сегодня 02:57 Чудом избежал гибели? Чем обернулся визит Макрона в Сирию и что будет дальше Политолог Семибратов: взрывы в Дамаске стали неожиданностью для Сирии 0 0 0 Фото: Ammar Safarjalani/XinHua / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в Дамаск недалеко от гостиницы, где он остановился, произошли взрывы. Пострадали люди, один человек погиб. Кто и зачем мог устроить диверсию и как произошедшее скажется на дальнейшем развитии отношений Франции и Сирии — в материале 360.ru.

Омраченный визит

Французский лидер прибыл в Сирию 6 июля. Он стал первым западным лидером, побывавшим в Дамаске после смены правительства. Это был также первый визит президента Франции в эту страну за 18 лет. Макрон провел переговоры с президентом переходного периода в стране Ахмедом аш-Шараа. Стороны договорились возобновить обмен послами и подписали 16 соглашений о сотрудничестве в разных сферах, среди которых энергетика, экономика, авиация, инвестиции. Представитель Министерства иностранных дел Сирии в беседе с агентством Anadolu назвал визит Макрона «историческим поворотным моментом», а подписание важных документов — свидетельством доверия между странами. По его словам, грядет новый этап партнерства, основанный на взаимном уважении.

Фото: Ammar Safarjalani/XinHua / www.globallookpress.com

Однако этот визит омрачило серьезное ЧП. В районе гостиницы Four Seasons, где остановился французский лидер, сработали два взрывных устройства: в мусорном баке и в припаркованной машине. По последним данным, ранены более 30 человек, один из пострадавших умер в больнице. Представитель МВД арабской республики Нуреддин аль-Баба назвал теракт неудачной попыткой прорвать периметр безопасности, защищавший Эммануэля Макрона, написал ТАСС. Французского президента в тот момент в гостинице не было — по данным СМИ, он уехал буквально за 15 минут до ЧП.

Кто и что стоит за случившимся?

Было бы вполне объяснимо, если бы взрыв оказался инсценировкой со стороны западных спецслужб или оппонентов нынешних официальных властей Сирии, указал в беседе с 360.ru политолог Евгений Семибратов. По его мнению, целью визита Макрона была прежде всего демонстрация флага, а ЧП могло «придать ему крутости».

Фото: Syrian Presidency/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Однако, судя по официальным сообщениям сирийских правоохранителей и фото в СМИ, о спектакле речи не идет — последствия вполне реальны и довольно трагичны. И хотя официально случившееся не называют покушением, выбор места диверсии случайным не кажется. Собеседник 360.ru склоняется к тому, что в любом случае для Сирии произошедшее было полной неожиданностью.

Если имел место реальный теракт, то это яркая пощечина нынешним официальным властям Сирии. Потому что с точки зрения работы спецслужб — другой вопрос, есть ли они у них, — пропустить подобный теракт — это, конечно, из ряда вон выходящая история. Евгений Семибратов замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов, кандидат исторических наук, политолог

Востоковед Сергей Балмасов рассказал «Абзацу», что взрыв могли устроить притесняемые правительством сирийские группировки или Турция, пожелавшая «показать французскому Пиноккио, что нечего совать нос фактически в их вотчину». Нет политических сил, которым было бы выгодно покушение на Эммануэля Макрона, считает политолог и востоковед Александр Каргин, которого процитировал «Рамблер». Он также считает, что за атакой стоят неподконтрольные Сирии внутренние группировки. Каргин добавил, что визит Макрона не просто не стабилизировал, а мог расшатать обстановку в ближневосточной стране. Фактически она являлась французской колонией, и хотя сегодня Франция практически не влияет на процессы в Сирии, многие местные СМИ, освещая приезд Макрона, подспудно представляли его как «экс-колонизатора».

Фото: Moawia Atrash/dpa / www.globallookpress.com

Как на взрыв отреагировали в Сирии?

Представитель МИД страны заявил журналистам, что попытки саботажа «не смогли повлиять ни на программу, ни на цели визита». По его мнению, процессу восстановления Сирии и укрепление партнерства с другими странами произошедшее также не помешает.

«Терроризм не сможет остановить движение к стабильности и международному сотрудничеству», — подчеркнул сотрудник министерства. Он пообещал, что виновных, которые «не хотят стабильности ни для Сирии, ни для мира», привлекут к ответственности.

Что изменит визит Макрона?

Евгений Семибратов не настолько оптимистичен в оценках последствий переговоров лидеров двух стран. Он не исключил, что множество документов подписали «для сохранения лица» и договоренности так и останутся на бумаге. «С точки зрения подписанных документов это можно назвать дипломатическим прорывом. Но посмотрим, как они будут работать. Дальше может просто не зайти», — считает политолог. Он напомнил о визите президента США Дональда Трампа в Китай, когда «тоже много чего говорилось», но через пару недель об этом «все забыли». Интересы в Сирии у французской стороны есть, но их сложно реализовать. С точки зрения эксперта, у Запада сейчас нет в Сирии политических сил, с которыми можно было бы комфортно работать для удовлетворения своих интересов.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Кстати, косвенным доказательством того, что Макрон ощущал дискомфорт в Дамаске, может служить то, что там он в очередной раз надел темные очки. По официальной версии, у французского лидера поврежден сосуд в глазу, но профайлеры считают, что так Макрон создает дистанцию, «визуальный щит». Однако события показали, что в Сирии ему требовалась защита посерьезнее.