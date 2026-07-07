В Дамаске недалеко от отеля с Макроном сработали несколько взрывных устройств

Несколько взрывчаток сработали в Дамаске недалеко от отеля, в котором остановился французский лидер Эммануэль Макрон. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

«Несколько взрывных устройств сработали рядом с отелем в Дамаске, где остановился Макрон», — заявил собеседник журналистов.

Президент Франции прибыл в Дамаск в понедельник. Это его первый визит в САР с 2008 года. Макрон стал первым президентом страны ЕС, посетившим Сирию после смены правительства. До него там побывали только председатель Евросовета Антониу Кошта и председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Французскую делегацию встретил глава сирийского МИД Асаад аш-Шибани в аэропорту. В администрации сирийского лидера ранее заявили, что встреча политиков пройдет в формате круглого стола с делегациями обеих стран.

В апреле Сирия объявила об открытии воздушного пространства. Перед этим президент США Дональд Трамп заявил о приостановке ударов по Ирану на две недели.