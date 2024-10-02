Гиперзвуковой дебют. Что известно об иранских ракетах «Фаттах»

Ближневосточный конфликт не утихает. Вечером 1 октября Корпус стражей исламской революции выпустил по Израилю множество ракет, в том числе гиперзвуковых под названием «Фаттах-1». Иран презентовал эту новинку год назад и еще не применял в деле. Что известно об оружии, пробившем «Железный купол», выяснил 360.ru.

Война Израиля и Ирана: ракетная атака 1 октября Иранский Корпус стражей исламской революции ударил ракетами по израильской территории. Это стало ответом на убийства лидера ХАМАС Исмаила Хании, руководителей ливанской группировки «Хезболла» и наступательную операцию армии Израиля «Стрелы севера» — нападение на Южный Ливан. В числе прочих снарядов КСИР впервые использовал гиперзвуковые баллистические ракеты средней дальности «Фаттах» (Fattah), сообщило местное агентство IRIB. Того же мнения придерживаются аналитики The New York Times и американский профессор Джеффри Льюис. Министр обороны США Ллойд Остин заверил, что американцы помогали ЦАХАЛ сбивать ракеты и продолжат защищать Израиль. Атаку Ирана глава ведомства назвал «возмутительным актом агрессии». Иранский президент Масуд Пезешкиан уточнил, что нападение устроили Военно-воздушные силы КСИР, а не армия республики.

Второй удар Ирана Это второй прямой удар иранских сил по Израилю. Впервые они атаковали в ночь с 13 на 14 апреля 2024 года. Это была месть за нападение израильских ВВС на иранское консульство в Дамаске, в результате которой погибли несколько командиров Корпуса стражей исламской революции. Постпред Исламской Республики при ООН Амир Саид Иравани тогда заявил, что его страна действовала по 51-й статье Устава Организации Объединенных Наций, то есть в целях самообороны после удара по Дамаску. К тому же атака не была нежданной: о том, что она готовится, все стороны знали за двое суток.

Как тогда, так и сейчас обошлось без жертв. По версии иранских СМИ, при вчерашней атаке иранцы уничтожили более 20 израильских истребителей V поколения F-35 и повредили объекты инфраструктуры, в частности военную базу и газовые платформы в Средиземном море.

Интересно Армия обороны Израиля дала операции по устранению главы «Хезболлы» Хасана Насраллы и его соратников кодовое название «Новый порядок». Именно так — Neuordnung — назывался политический строй, который нацистская Германия хотела установить на оккупированных территориях. Нацисты собирались расселиться в Европе, предварительно уничтожив евреев, славян (в том числе поляков и украинцев), цыган и других представителей этнических и социальных групп, признанных «недостойными жизни». Остальным обещали просто рабство. Едва ли об этом не знали в современном Израиле. Армия обороны Израиля дала операции по устранению главы «Хезболлы» Хасана Насраллы и его соратников кодовое название «Новый порядок». Именно так — Neuordnung — назывался политический строй, который нацистская Германия хотела установить на оккупированных территориях. Нацисты собирались расселиться в Европе, предварительно уничтожив евреев, славян (в том числе поляков и украинцев), цыган и других представителей этнических и социальных групп, признанных «недостойными жизни». Остальным обещали просто рабство. Едва ли об этом не знали в современном Израиле.

Хасан Техрани Могаддам: отец ракетной мощи КСИР Создателем и разработчиком проекта баллистических ракет Ирана был офицер аэрокосмических сил КСИР Хасан Техрани Могаддам. Дипломированный техник и инженер, он создал первый артиллерийский корпус стражей, Центр артиллерийских исследований и Центр управления ракетами. С его легкой руки устраивали массивные артобстрелы во время Ирано-иракской войны, появилось ракетное подразделение ливанской «Хезболлы». Могаддам также разработал первую иранскую ракету Naze’at — «Назеат», полное имя которой можно примерно перевести как «те, что вырывают душу нечестивым».

Фото: Ракета иранского производства Naze’at, предполагаемая дальность полета — 100 километров / Википедия

После Ирано-иракской войны, которая длилась с 1980 по 1988 год, Могаддам на основе советских баллистических ракет Р-17 разработал оружие с радиусом действия более двух тысяч километров, которое тут же нацелили на Израиль. В 2008 году «отец иранских ракет» придумал первую линейку иранских твердотопливных баллистических ракет.

Фото: Хасан Техрани Могаддам; баллистическая ракета средней дальности Sejil / Википедия

Могаддама справедливо называли главным архитектором ракетной мощи КСИР. Кто знает, что бы он еще изобрел и создал, если бы в ноябре 2011 года 52-летний ракетостроитель не погиб во время взрыва природного газа на военной базе Корпуса стражей исламской революции. Хотя до того Иран обвинял Израиль в убийствах трех ученых-атомщиков, в случае гибели Могаддама иранские официальные лица исключили любую диверсию. Между тем западная пресса, в том числе The Guardian, писала, что за взрывом стоял «Моссад» или спецслужбы Запада.

Фото: Военная форма КСИР Хасана Техрани Могаддама. Siobhan Caravan / Global Look Press

Ракеты «Фаттах»: история создания Осенью 2022 года, в 11-ю годовщину смерти Могаддама, Иран объявил о создании первой гиперзвуковой баллистической ракеты. Командующий аэрокосмическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде сообщил, что новое оружие имеет высокую скорость и может маневрировать под и над атмосферой Земли. Имя для ракеты выбрал Высший руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи: Fattah — «Фаттах», что с персидского переводится как «завоеватель», «приносящий победу». Впервые ее представили публике 6 июня 2023 года.

Фото: Телеканал «360»

Иранские военные заверяли, что «Фаттах» «может прорвать все системы противоракетной обороны», а система, способная ее перехватывать, появится лишь через десятилетия: скорость этой гиперзвуковой ракеты в пять раз превышает скорость звука, к тому же она маневренна, что затрудняет работу ПРО противника.