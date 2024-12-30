Неудачник и миротворец. Чем запомнился скончавшийся экс-президент США Джимми Картер

Бывший президент США Джимми Картер скончался на 101-м году жизни, пережив на год свою жену Розалин, с которой прожил 77 лет. О смерти 39-го главы государства сообщил его сын Чип Картер. Все, что известно о последних годах жизни экс-президента, известного как «холодильник Картер» — в материале 360.ru

Жизнь и смерть Джимми Картера Политик последние дни провел в своем доме в Плейнсе, в феврале 2023 года после серии коротких госпитализаций его отправили на лечение в хоспис на дому. В последние годы жизни Картер боролся со злокачественной опухолью, болезнь поразила его печень и мозг. В октябре он отметил свой сотый день рождения. По словам Чипа Картера, экс-президент умер в своем доме 29 декабря в 15:45 (23:45 по московскому времени). Информация о смерти Джимми Картера появилась в американском издании The Atlanta Journal-Constitution. В газете отметили, что Картер был единственным политиком, избиравшимся в Белый дом от штата Джорджия. Картер пробыл на посту президента один срок, но после ухода из Белого дома он не ушел на пенсию, а продолжил работать на благо американцев. Экс-президент вернулся в родной город Плейнс и использовал свое влияние для создания Центра Картера, который занимается вопросами мира, здравоохранения и демократии во всем мире. Это совместное предприятие Джимми и Розалин Картеров базируется в Атланте.

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency / Global Look Press

Картер ездил по всему миру с гуманитарными миссиями, выступая посредником там, где другие не справлялись. В этом ему помогала репутация неудачника, которая сложилась у него в конце карьеры президента. Картер не вызывал в мире раздражения, в отличие от его предшественников и преемников. С «неудачником» готовы были говорить практически все, что позволяло Картеру решать самые щекотливые вопросы. В 2002 году экс-президент получил Нобелевскую премию мира, став единственным главой США, получившим эту награду по окончанию своих полномочий. Супруги Картер получили в награду Президентскую медаль Свободы. «Джимми и Розалин Картер сделали больше добра для большего числа людей в большем количестве мест, чем любая другая пара на Земле», — заявил вручивший награду президент США Билл Клинтон. Розалин Картер умерла в ноябре 2023 года. У пары остались четверо детей, 11 внуков и 14 правнуков. В статусе экс-президента Картер установил рекорд продолжительности — более 38 лет.

Фото: IMAGO/Arnie Sachs — CNP /MediaPu / Global Look Press

Достижения и провалы президента Картера Одним из главных достижений Картера считается подписание Кэмп-Дэвидских соглашений в 1978 году. Этот документ положил конец многолетнему конфликту между Израилем и Египтом. В январе 1979 года Соединенные Штаты установили дипломатические отношения с Китаем. Две страны начали развивать торговые, экономические и военные связи. Также среди достижений отмечают восстановление доверия к правительству после Уотергейтского скандала. При Картере в Америке наметилась тенденция к использованию эргономичных автомобилей, употребляющих меньше топлива.

По большому счету, Картер убил ту Америку, которая ела досыта и ей было наплевать, сколько она тратит. Сергей Судаков политолог, американист

Популярность Картера подорвала история с захватом заложников в Иране в 1979 году. После этого президент США ввел эмбарго на иранскую нефть, выслал иранских дипломатов и заморозил все иранские деньги в американских банках. Позднее против Ирана ввели полное экономическое эмбарго. Во времена правления Картера госдолг увеличился на 30%, он потратил 300 миллионов долларов из казны. Картер вошел в историю как человек, фактически развязавший «климатическую войну» в стремлении к «чистой» энергии.

Фото: CNP/AdMedia / Global Look Press

Картер подписал с СССР договор ОСВ-2, этот документ продолжил ранее начатую политику разрядки в отношениях между державами. Однако Картер стал инициатором нового витка «холодной войны», причиной послужил ввод советских войск в Афганистан в 1979 году. Бойкот Олимпиады-80 в Москве стал новым этапом охлаждения отношений. Однако «холодильником» его прозвали не за это, а за отсутствие харизмы. В нем не было изюминки, которая была в каждом президенте США, в него нельзя было влюбиться. Экономика США к 1980-му году переживала спад, который усугублялся нефтяным эмбарго. На фоне этого партия Рональда Рейгана пользовалась все большей популярностью. Картер ушел из Белого дома с клеймом «неудачника». Однако Картер умер в статусе не самого худшего президента за всю историю.

Фото: CNP/AdMedia / Global Look Press

Соболезнования и похороны Соболезнования в связи с кончиной экс-президента выразили действующий и избранный главы государства Джо Байден и Дональд Трамп. «Я только что узнал о кончине президента Джимми Картера. Те из нас, кому посчастливилось быть президентом, понимают, что это очень эксклюзивный клуб, и только мы можем понять огромную ответственность лидера величайшей нации в истории», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Байден назвал Картера выдающимся лидером, государственным служащим и гуманистом. «Своим состраданием и ясностью моральных ориентиров он боролся с болезнями, устанавливал мир, защищал гражданские и человеческие права, продвигал свободные и честные выборы, помогал бездомным и всегда отстаивал интересы обездоленных. Он спас, поддержал и изменил жизни людей по всему миру», — отметил Байден в официальном заявлении. Байден отметил привязанность Картера к его супруге Розалин. Он назвал их «образцом истинного партнерства». Президент объявил о проведении государственных похорон Картера в Вашингтоне.