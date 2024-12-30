Скончался 39-й президент США Джимми Картер

Бывший президент США Джимми Картер скончался в возрасте 100 лет

Ушел из жизни 39-й президент Соединенных Штатов Джимми Картер. Об этом сообщила газета Atlanta Journal-Constitution .

Джимми Картеру недавно исполнилось 100 лет. Информацию о смерти политика подтвердил его сын Чип Картер.

Картер прожил дольше любого другого президента США. В феврале 2023 года его отправили на лечение в хоспис на дому в Плейнсе, штат Джорджия, это произошло после серии коротких госпитализаций.

В последние годы жизни Картер боролся со злокачественной опухолью. Болезнь поразила его печень и мозг.

Джимми Картер занимал пост президента США в 1977–1981 годах. Он ушел после одного срока, который провел весьма успешно. Картер добился восстановления доверия к правительству страны после сокрушительного Уотергейтского скандала, закончившегося отставкой Ричарда Никсона.

Кроме того, благодаря Картеру стали возможны Кэмп-Дэвидские соглашения, которые закрепили мирный договор между Египтом и Израилем.

Ранее умер ведущий телемостов между СССР и США Фил Донахью.