Президент со знаком минус. Экс-лидер США Джимми Картер отпраздновал 100-летний юбилей

Джимми Картер, 39-й президент США, 1 октября отпраздновал свой 100-летний юбилей. Он стал первым в истории американским президентом, дожившим до столетнего юбилея. Самое интересное из биографии Картера, его политические взгляды и мудрые цитаты — в материале 360.ru.

Детство и юность Джимми Картера Джеймс Эрл Картер родился в Плейнсе, штат Джорджия, в 1924 году. Его мать была медсестрой, а отец содержал ферму. Именно на семейной ферме и провел свое детство будущий американский президент. Образование и служба в ВМС США Картер окончил престижную Военно-морскую академию США, после чего служил в подводном флоте, участвовал в Корейской войне. После смерти отца вернулся на ферму и занялся семейным бизнесом — выращиванием арахиса. В будущем его прозвали Арахисовым фермером.

Фото: CNP/AdMedia / Global Look Press

Начало карьеры Джимми Картера в политике Фермерства Картеру оказалось недостаточно, и он занялся политикой и стал активистом Демократической партии. В начале своей политической карьеры Картер занимался правозащитной деятельностью, боролся за расовое равноправие. С 1967 года по 1971 год Картер был сенатором от штата Джорджия, а после окончания полномочий стал губернатором родного штата.

Фото: CNP/AdMedia / Global Look Press

Как Джимми Картер стал президентом США За пределами штата Джорджия Картера мало знали, однако в 1976 году он стал кандидатом от Демпартии на выборах президента США. Свою предвыборную кампанию Картер строил на обещаниях провести реформы внутри страны и улучшить отношения с СССР. Действующего на тот момент главу Белого дома Джеральда Форда он победил с небольшим отрывом и стал 39-м президентом США. В Белый дом Картер вошел не под своим полным официальным именем, а под «домашним» прозвищем Джимми. Ему было 52 года.

Фото: CNP/AdMedia / Global Look Press

Политика президента США Джимми Картера Внутренняя политика Работу на посту президента Картер начал с «миротворческого» указа — он помиловал сотни тысяч уклонистов войны во Вьетнаме. Тысячи американцев смогли вернуться на родину, не боясь преследования. В 1977 году Джимми Картер подписал соглашение, согласно которому Панаме с 2000 года возвращался Панамский канал, которым США управляли с 1903 года. Попытки борьбы с инфляцией и безработицей внутри страны не привели к результатам, страна столкнулась с энергетическим кризисом. Картер считал реформу энергетики своим приоритетом и учредил министерство энергетики. Законодательные инициативы Арахисового фермера не находили поддержки в конгрессе, Картер отказывался играть по правилам Вашингтона и по отношению к законодательной власти вел себя дерзко.

Фото: CNP/AdMedia / Global Look Press

Внешняя политика Одним из главных достижений Картера стало подписание Кэмп-Дэвидских соглашений в 1978 году. Этот документ положил конец многолетнему конфликту между Израилем и Египтом. В январе 1979 года Соединенные Штаты установили дипломатические отношения с Китаем. Вашингтон и Пекин начали развивать торговые, экономические и военные связи.

Фото: Pat Benic/dpa / Global Look Press

Популярность Картера подорвал захват заложников в Иране в ноябре 1979 года. Политолог-американист Рафаэль Ордуханян отметил в беседе с 360.ru, что Картер не смог придумать успешный план освобождения, и американцам пришлось с позором бежать из страны. «Отказался от военной операции, не смог мобилизовать силы, а те силы спецназа, которые он отправил, потерпели полное фиаско. Несколько вертолетов отправили спасать заложников, один из них рухнул по непонятной причине. Какая-то была авария, поломка. В общем, с позором американцы были выставлены из Ирана, еле унесли ноги», — рассказал собеседник издания. Президент Картер ввел эмбарго на иранскую нефть, выслал иранских дипломатов и заморозил все иранские деньги в американских банках. Позднее против Ирана ввели полное экономическое эмбарго. Эти события привели к проигрышу Картера на выборах в 1980 году. Лавры освободителя заложников достались его преемнику республиканцу Рональду Рейгану, который победил Картера во всех штатах.

Фото: CNP/AdMedia / Global Look Press

Как Джимми Картер относится к России «Это человек, который сделал очень много зла нашей родине, хотя внешне достаточно обаятельный человек был и, судя по всему, не злой, очень верующий», — отозвался о Картере Ордуханян. В период президентства Джимми Картера отношения между США и СССР были неоднозначными. В 1979 году в Вене Штаты и Советский Союз подписали договор об ограничении стратегических вооружений ОСВ-II. Подписание документа скрепили знаменитым «поцелуем» Картера и генсека СССР Леонида Брежнева. Договор так и не ратифицировал конгресс США, хотя стороны де-факто исполняли его.

Фото: РИА «Новости»

Поворотным моментом в отношениях двух стран стал ввод советских войск в Афганистан. Это прервало период «потепления» и спровоцировало конфронтацию. Ввод войск в Афганистан в США восприняли как посягательство на свои жизненные интересы в Персидском заливе. Картер пообещал отражать нападение любыми способами, в том числе и военной силой. Картер на фоне эскалации подписал секретную директиву, которая оговаривала аспекты применения Штатами ядерного оружия. Отношения США и СССР вернулись в состояние холодной войны, против Союза ввели санкции и объявили бойкот Олимпиаде 1980 года в Москве. «Эта политика санкций, когда международные вопросы решаются при помощи санкционного давления, она, собственно говоря, началась с Картера», — отметил политолог.

Фото: РИА «Новости»

«Картер дожил [до 100 лет], его можно считать счастливым человеком. Он дожил до того времени, когда ему, наверное, передали: „Не волнуйся, ты в историю войдешь не как самый худший президент, есть и похуже тебя. Молодежь восьмидесятилетняя, которая тебя, собственно говоря, перекрыла“», — заявил Ордуханян. Демократы традиционно более радикально настроены к России, подчеркнул собеседник издания. Картер был либералом и остался им до своих 100 лет. «Картер войдет в сознание как симпатичный, харизматичный политик, который причинил очень и очень много недобра и у себя в стране, и за рубежом. Я думаю, что его будут вспоминать со знаком минус», — подытожил политолог.

Фото: РИА «Новости»

Личная жизнь Джимми Картера Джимми Картер прожил со своей супругой Розалинн 73 года. Они поженились в юном возрасте в 1946 году и прожили всю жизнь, за исключением четырех лет президентства, в городе Плейнс в Джорджии. В 1961 году Картер построил небольшое ранчо, где и проживал с супругой до ее кончины в 2023 году. Внук Картера Джош рассказал изданию People, что жизнь в доме его бабушки и дедушки в Плейнсе была «тихой и спокойная». Он отметил, что Джимми и Розалинн постоянно держались за руки. У Картеров четверо детей, 11 внуков и 13 правнуков.

Фото: CNP/AdMedia / Global Look Press

Джимми Картер сейчас После окончания президентского срока Картер продолжил заниматься общественной деятельностью, он основал Центр Картера, который занимается оказанием гуманитарной помощи и помогает с решением международных проблем. В 2002 году экс-президент получил Нобелевскую премию мира, став единственным главой США, получившим эту награду по окончанию своих полномочий.

Фото: РИА «Новости»

Картер написал более 40 книг, преподавал в университете и воскресной школе. Ярким событием его пост-президентской жизни стала поездка в Северную Корею, где он смог договориться о сделке на своих условиях, чего не смог сделать президент США Билл Клинтон. При Бараке Обаме Картер второй раз посетил КНДР для экстрадиции американского учителя. Также Картер был первым с 1959 года американским президентом, посетившим Кубу. В 2023 году после атаки ХАМАС на Израиль Картер призвал стороны к приостановке огня и созданию гуманитарных коридоров. «Жестокость лишь породит еще большую жестокость», — заявил 99-летний экс-президент США.

Фото: РИА «Новости»

Цитаты Картера «У меня есть одна жизнь и один шанс сделать так, чтобы она чего-то стоила».

«Мы должны жить так, как если бы Христос пришел сегодня днем».

«Бог всегда отвечает на молитвы. Иногда это „да“. Иногда это „нет“. Иногда это „ты, наверное, шутишь“».

«В твоей жизни должны быть только две любви: к Богу и к человеку, который находится перед тобой в любой конкретный момент».

«Не нужно бояться провала, нужно быть решительно настроенным не потерпеть неудачу».

«Мы должны вдохновлять наших детей и внуков принимать вызовы и идти на риски, которые поначалу могут показаться непреодолимыми или даже невозможными. Они должны понимать, что единственный способ потерпеть неудачу — это не пытаться».

«Чтобы быть верными себе, мы должны быть верны другим».

«Узы нашей общей человечности сильнее, чем разногласия, вызванные нашими страхами и предрассудками».

«У нас есть склонность осуждать людей, которые отличаются от нас, считать их грехи первостепенными, а нашу собственную греховность незначительной».

«Мерилом общества является то, как оно обращается со своими самыми слабыми и беспомощными гражданами».

«Мы должны приспосабливаться к меняющимся временам и по-прежнему придерживаться неизменных принципов».

«Лучшее, что я когда-либо сделал, это женился на Розалин. Это вершина моей жизни».

«Подобно музыке и искусству, любовь к природе — это общий язык, который может преодолевать политические или социальные границы».

«Америка не изобретала права человека. В самом прямом смысле этого слова… права человека изобрели Америку».

«Мы, конечно, нация различий. Эти различия не делают нас слабыми. Они — источник нашей силы».

«Наши американские ценности — это не роскошь, а предметы первой необходимости — не соль в нашем хлебе, а сам хлеб».