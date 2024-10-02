Президент со знаком минус. Экс-лидер США Джимми Картер отпраздновал 100-летний юбилей
Политолог Ордуханян: отметивший 100-летие Джимми Картер принес много зла России
Джимми Картер, 39-й президент США, 1 октября отпраздновал свой 100-летний юбилей. Он стал первым в истории американским президентом, дожившим до столетнего юбилея. Самое интересное из биографии Картера, его политические взгляды и мудрые цитаты — в материале 360.ru.
Детство и юность Джимми Картера
Джеймс Эрл Картер родился в Плейнсе, штат Джорджия, в 1924 году. Его мать была медсестрой, а отец содержал ферму. Именно на семейной ферме и провел свое детство будущий американский президент.
Образование и служба в ВМС США
Картер окончил престижную Военно-морскую академию США, после чего служил в подводном флоте, участвовал в Корейской войне. После смерти отца вернулся на ферму и занялся семейным бизнесом — выращиванием арахиса. В будущем его прозвали Арахисовым фермером.
Начало карьеры Джимми Картера в политике
Фермерства Картеру оказалось недостаточно, и он занялся политикой и стал активистом Демократической партии. В начале своей политической карьеры Картер занимался правозащитной деятельностью, боролся за расовое равноправие. С 1967 года по 1971 год Картер был сенатором от штата Джорджия, а после окончания полномочий стал губернатором родного штата.
Как Джимми Картер стал президентом США
За пределами штата Джорджия Картера мало знали, однако в 1976 году он стал кандидатом от Демпартии на выборах президента США. Свою предвыборную кампанию Картер строил на обещаниях провести реформы внутри страны и улучшить отношения с СССР.
Действующего на тот момент главу Белого дома Джеральда Форда он победил с небольшим отрывом и стал 39-м президентом США.
В Белый дом Картер вошел не под своим полным официальным именем, а под «домашним» прозвищем Джимми. Ему было 52 года.
Политика президента США Джимми Картера
Внутренняя политика
Работу на посту президента Картер начал с «миротворческого» указа — он помиловал сотни тысяч уклонистов войны во Вьетнаме. Тысячи американцев смогли вернуться на родину, не боясь преследования.
В 1977 году Джимми Картер подписал соглашение, согласно которому Панаме с 2000 года возвращался Панамский канал, которым США управляли с 1903 года.
Попытки борьбы с инфляцией и безработицей внутри страны не привели к результатам, страна столкнулась с энергетическим кризисом. Картер считал реформу энергетики своим приоритетом и учредил министерство энергетики.
Законодательные инициативы Арахисового фермера не находили поддержки в конгрессе, Картер отказывался играть по правилам Вашингтона и по отношению к законодательной власти вел себя дерзко.
Внешняя политика
Одним из главных достижений Картера стало подписание Кэмп-Дэвидских соглашений в 1978 году. Этот документ положил конец многолетнему конфликту между Израилем и Египтом.
В январе 1979 года Соединенные Штаты установили дипломатические отношения с Китаем. Вашингтон и Пекин начали развивать торговые, экономические и военные связи.
Популярность Картера подорвал захват заложников в Иране в ноябре 1979 года. Политолог-американист Рафаэль Ордуханян отметил в беседе с 360.ru, что Картер не смог придумать успешный план освобождения, и американцам пришлось с позором бежать из страны.
«Отказался от военной операции, не смог мобилизовать силы, а те силы спецназа, которые он отправил, потерпели полное фиаско. Несколько вертолетов отправили спасать заложников, один из них рухнул по непонятной причине. Какая-то была авария, поломка. В общем, с позором американцы были выставлены из Ирана, еле унесли ноги», — рассказал собеседник издания.
Президент Картер ввел эмбарго на иранскую нефть, выслал иранских дипломатов и заморозил все иранские деньги в американских банках. Позднее против Ирана ввели полное экономическое эмбарго.
Эти события привели к проигрышу Картера на выборах в 1980 году. Лавры освободителя заложников достались его преемнику республиканцу Рональду Рейгану, который победил Картера во всех штатах.
Как Джимми Картер относится к России
«Это человек, который сделал очень много зла нашей родине, хотя внешне достаточно обаятельный человек был и, судя по всему, не злой, очень верующий», — отозвался о Картере Ордуханян.
В период президентства Джимми Картера отношения между США и СССР были неоднозначными. В 1979 году в Вене Штаты и Советский Союз подписали договор об ограничении стратегических вооружений ОСВ-II. Подписание документа скрепили знаменитым «поцелуем» Картера и генсека СССР Леонида Брежнева. Договор так и не ратифицировал конгресс США, хотя стороны де-факто исполняли его.
Поворотным моментом в отношениях двух стран стал ввод советских войск в Афганистан. Это прервало период «потепления» и спровоцировало конфронтацию. Ввод войск в Афганистан в США восприняли как посягательство на свои жизненные интересы в Персидском заливе. Картер пообещал отражать нападение любыми способами, в том числе и военной силой.
Картер на фоне эскалации подписал секретную директиву, которая оговаривала аспекты применения Штатами ядерного оружия. Отношения США и СССР вернулись в состояние холодной войны, против Союза ввели санкции и объявили бойкот Олимпиаде 1980 года в Москве.
«Эта политика санкций, когда международные вопросы решаются при помощи санкционного давления, она, собственно говоря, началась с Картера», — отметил политолог.
«Картер дожил [до 100 лет], его можно считать счастливым человеком. Он дожил до того времени, когда ему, наверное, передали: „Не волнуйся, ты в историю войдешь не как самый худший президент, есть и похуже тебя. Молодежь восьмидесятилетняя, которая тебя, собственно говоря, перекрыла“», — заявил Ордуханян.
Демократы традиционно более радикально настроены к России, подчеркнул собеседник издания. Картер был либералом и остался им до своих 100 лет.
«Картер войдет в сознание как симпатичный, харизматичный политик, который причинил очень и очень много недобра и у себя в стране, и за рубежом. Я думаю, что его будут вспоминать со знаком минус», — подытожил политолог.
Личная жизнь Джимми Картера
Джимми Картер прожил со своей супругой Розалинн 73 года. Они поженились в юном возрасте в 1946 году и прожили всю жизнь, за исключением четырех лет президентства, в городе Плейнс в Джорджии. В 1961 году Картер построил небольшое ранчо, где и проживал с супругой до ее кончины в 2023 году.
Внук Картера Джош рассказал изданию People, что жизнь в доме его бабушки и дедушки в Плейнсе была «тихой и спокойная». Он отметил, что Джимми и Розалинн постоянно держались за руки. У Картеров четверо детей, 11 внуков и 13 правнуков.
Джимми Картер сейчас
После окончания президентского срока Картер продолжил заниматься общественной деятельностью, он основал Центр Картера, который занимается оказанием гуманитарной помощи и помогает с решением международных проблем. В 2002 году экс-президент получил Нобелевскую премию мира, став единственным главой США, получившим эту награду по окончанию своих полномочий.
Картер написал более 40 книг, преподавал в университете и воскресной школе. Ярким событием его пост-президентской жизни стала поездка в Северную Корею, где он смог договориться о сделке на своих условиях, чего не смог сделать президент США Билл Клинтон. При Бараке Обаме Картер второй раз посетил КНДР для экстрадиции американского учителя. Также Картер был первым с 1959 года американским президентом, посетившим Кубу.
В 2023 году после атаки ХАМАС на Израиль Картер призвал стороны к приостановке огня и созданию гуманитарных коридоров.
«Жестокость лишь породит еще большую жестокость», — заявил 99-летний экс-президент США.
Цитаты Картера
- «У меня есть одна жизнь и один шанс сделать так, чтобы она чего-то стоила».
- «Мы должны жить так, как если бы Христос пришел сегодня днем».
- «Бог всегда отвечает на молитвы. Иногда это „да“. Иногда это „нет“. Иногда это „ты, наверное, шутишь“».
- «В твоей жизни должны быть только две любви: к Богу и к человеку, который находится перед тобой в любой конкретный момент».
- «Не нужно бояться провала, нужно быть решительно настроенным не потерпеть неудачу».
- «Мы должны вдохновлять наших детей и внуков принимать вызовы и идти на риски, которые поначалу могут показаться непреодолимыми или даже невозможными. Они должны понимать, что единственный способ потерпеть неудачу — это не пытаться».
- «Чтобы быть верными себе, мы должны быть верны другим».
- «Узы нашей общей человечности сильнее, чем разногласия, вызванные нашими страхами и предрассудками».
- «У нас есть склонность осуждать людей, которые отличаются от нас, считать их грехи первостепенными, а нашу собственную греховность незначительной».
- «Мерилом общества является то, как оно обращается со своими самыми слабыми и беспомощными гражданами».
- «Мы должны приспосабливаться к меняющимся временам и по-прежнему придерживаться неизменных принципов».
- «Лучшее, что я когда-либо сделал, это женился на Розалин. Это вершина моей жизни».
- «Подобно музыке и искусству, любовь к природе — это общий язык, который может преодолевать политические или социальные границы».
- «Америка не изобретала права человека. В самом прямом смысле этого слова… права человека изобрели Америку».
- «Мы, конечно, нация различий. Эти различия не делают нас слабыми. Они — источник нашей силы».
- «Наши американские ценности — это не роскошь, а предметы первой необходимости — не соль в нашем хлебе, а сам хлеб».