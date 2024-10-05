Глобальный климатический «развод»

На уходящей неделе исполнилось 100 лет Джимми Картеру — бывшему, 39-му по счету, президенту США. Для тех, кто не застал, скажу, что он был прямо перед Рональдом Рейганом. И все еще жив. Хотя, судя по видеокадрам с юбилея, жизнью это можно назвать с большой натяжкой — скорее остаточным функционированием организма.

Ну, не суть. Среди прочего Картер вошел в историю как человек, фактически развязавший «климатическую войну», со всем этим «экошабашем» и стремлением к «чистой» энергии, которые мы хлебаем полной ложкой до сих пор. Выступая на предвыборных дебатах в 1976 году, будущий хозяин Белого дома ничтоже сумняшеся заявил, что уже через 35 лет, то есть к 2011 году, нефть, а вместе с ней газ, во всем мире закончатся. Стало быть, пришло время развивать «возобновляемую» энергетику, без использования полезных ископаемых, а также, как показала дальнейшая практика, здравого смысла и законов ядерной физики.

Фото: Marcus Brandt/dpa / Global Look Press

Какие данные послужили основанием для столь апокалиптического прогноза — неизвестно. Зато хорошо известно, к чему это все в итоге привело — к росту цен и снижению уровня жизни населения всей планеты.

С тех пор апологеты зеленой энергетики перестали использовать тезис о скором исчерпании природных запасов углеводородов, иначе их было бы куда проще уличить в шарлатанстве и лоббировании интересов определенных финансовых кругов вроде Билла Гейтса или Джорджа Сороса. Зато взяли на вооружение новый аргумент — о вреде любого вида энергоресурсов, кроме «естественных»: воды, ветра, солнца и так далее.

На этом основании многие страны отказались от использования не только нефтепродуктов, газа или угля, но и энергии атома, позакрывав, как, например, правительство ФРГ, все германские АЭС. Скажу больше: за прошедшие с тех пор 48 лет климатическая тема стала, по сути, еще одной из форм колониализма, умело тормозя экономики стран-конкурентов и даже напрямую облагая их «карбоновой» данью.

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Вот только, как выяснилось, «чистая» энергия не является ни чистой, ни экологически безопасной. Геолог Грегори Райтстоун отметил, что сегодня речь может идти о новой климатической тирании, которая стремится контролировать каждый аспект вашей жизни. При этом популярный тезис климатических активистов о чрезмерных выбросах в атмосферу CO2 оказывается ложью. «Если мы посмотрим на это за последние 600 миллионов лет, то увидим, что средний уровень CO2 в атмосфере составлял 2600 частей на миллион. Помните, что сегодня мы находимся на уровне чуть более 400 частей на миллион. То есть средний уровень был в шесть раз выше, чем сегодня. <…> Мы фактически обеднены CO2. У нас не много CO2, у нас его недостаточно. <…> Мы почти достигли уровня, который был 18 тысяч лет назад, в конце последнего ледникового периода. Но мы все еще обеднены CO2», — рассказал ученый.

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По словам профессора Мельбурнского университета Яна Плаймера, используя зеленую энергию, мы не спасаем планету, мы кромсаем диких животных лопастями турбин, мы убиваем животных, вырубая тропические леса, чтобы поставить ветряные турбины. «Это не экология, это не спасение планеты. Единственное, что возобновляемо в ветряной и солнечной энергетике, — субсидии. Они продолжают поступать, а мы платим все больше и больше. И неважно, в какой западной стране вы живете, цены на электроэнергию у нас выросли до небес и будут расти дальше», — подчеркнул эксперт.

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В свою очередь, популярный нидерландский политик консервативных взглядов Ева Влардингербрук отметила, что, говоря о климатической повестке, мы фактически говорим о контроле. «Есть ли лучший способ контролировать людей, чем контролировать, что они едят и когда они могут есть? Очевидно, что существует программа против мяса в целом. И существует глобальная программа, призывающая нас есть насекомых, но и искусственное мясо, произведенное, например, такими людьми, как Билл Гейтс. В случае нехватки продуктов питания может случиться так, что они введут некую систему продовольственных талонов. Очевидно, это будет цифровой вариант. Они создают это прямо сейчас, потому что все это исходит от институтов, которые пытаются продвигать этот тип цифровой глобальной идентичности. <…> Это то, что вы могли бы сделать как правительство, чтобы контролировать своих людей, когда наступит нехватка продовольствия». Конец цитаты.

И ведь что самое любопытное — список новых «угроз» для экологии, а вместе с ним новых ограничений не заканчивается. Каждый день воротилы «экобизнеса» потчуют доверчивых лохов новым страшилками.

То, как написало издание Newsweek, внезапно выяснится, будто жизни на Земле угрожают радиоактивные дожди. То, как сообщила британская The Telegraph, нам предложат заслонить Землю от Солнца зеркалами в космосе, чтобы тем самым сдержать «глобальное потепление». А то, как в Дании, введут заградительный налог на коров, которые, по мнению местного правительства, выделяют в атмосферу слишком много углекислого газа.

Ученые и политики, чье мнение я привел выше, безусловно, правы. Начинавшийся как хитроумная схема по обогащению на пустом месте глобальный климатический развод давно превратился в средство контроля и порабощения. И у нас с вами на самом деле остается не так уж много времени, чтобы противостоять этому, до тех пор, пока начавшийся процесс не станет необратимым.