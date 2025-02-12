Два ядерных гиганта вновь заговорили. Чем так важна беседа Путина и Трампа?

Президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп созвонились впервые за несколько лет. Беседа лидеров двух стран должна стать основой для нормализации диалога, который полностью прекратился при предыдущей американской администрации. Чего ждать после этого разговора и как он скажется на решении украинского конфликта — в материале 360.ru.

Чем важен разговор Путина и Трампа Состоявшаяся беседа президентов США и России открывает дорогу к нормализации российско-американского диалога, указал политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич. «В дальнейшем будут выстроены новые отношения, но в качестве первого шага нужен нормальный диалог», — подчеркнул он. Предыдущая администрация Соединенных Штатов во главе с Джо Байденом, напомнил собеседник 360.ru, полностью разрушила контакты между двумя ядерными державами.

Диалога не было, не встречались и не говорили ни на президентском уровне, ни даже на уровне глав министерств иностранных дел. И эта ситуация была крайне опасна. Сергей Станкевич политолог

Возобновление диалога России и США независимый аналитик назвал существенным прорывом. Он также отметил, что стороны договорились о продолжении прямых контактов на высшем уровне. «То есть это будет не одноразовый диалог, не единовременный. Начинается серия бесед на высшем уровне, причем не только по телефону, но, скорее всего, и в очном, прямом варианте. Отсюда приглашение к Трампу приехать в Москву. И если нет немедленного ответа, значит, что идея принята к рассмотрению», — пояснил Станкевич.

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Что Путин и Трамп говорили об Украине В телефонной беседе Путина и Трампа одной из основных тем, естественно, был вопрос урегулирования конфликта на Украине. Обе стороны, обратил внимание политолог, сошлись на том, что разрешить его нужно быстро и путем переговоров. «Президент России акцентировал, что для этого нужно устранить первопричины конфликта», — сказал собеседник 360.ru.

Станкевич справедливо заметил, что президента Украины Владимира Зеленского уведомят о разговоре Путина и Трампа постфактум.

«Ему предстоит ехать в Мюнхен — там в пятницу открывается важная международная конференция по безопасности. И Зеленский будет общаться с вице-президентом [Джей Ди] Вэнсом, который возглавляет американскую делегацию», — сказал независимый аналитик. Он также напомнил о том, что какие-либо переговоры с Зеленским на данный момент особого смысла не имеют.

Вопрос о его легитимности признается сомнительным. И Соединенные Штаты настаивают на проведении выборов в этом году — об этом официально заявляли. Так что это уже не переговоры, а, скорее, настойчивые и инструктивные рекомендации будут звучать из уст представителей Соединенных Штатов. Сергей Станкевич

В финальной стадии переговоров, по мнению Станкевича, важную роль может сыграть ООН как организация, которая закрепит их результаты. «Когда текст мирного договора согласуют между двумя сторонами конфликта, а США как важнейший сторонний игрок его поддержат, потребуется резолюция Совета Безопасности ООН, одобряющая достигнутое соглашение. Тем самым это мирное соглашение превратится в акт международного права», — подчеркнул он.

Фото: РИА «Новости»

Другие темы беседы президентов России и США Путин и Трамп, добавил Станкевич, затронули проблематику Ближнего Востока, хотя здесь первая скрипка принадлежит американцам, а Россия готова лишь содействовать со стороны. Мяч на российской территории, наоборот, находится в вопросе ядерной программы Ирана, поскольку у США никакого диалога с этой страной нет.

С Москвой у Ирана достаточно тесный диалог и даже союзнические отношения. Так что в решении иранской ядерной проблемы Россия может помочь в первую очередь. Сергей Станкевич

Политолог указал на баланс в дальнейшем взаимодействии России и Соединенных Штатов: в каких-то проблемах могут содействовать американцы, в других — наоборот, российская сторона. «Налаживается диалог. <…> И обе стороны согласились, что пришло время для прямого сотрудничества», — заключил собеседник 360.ru.