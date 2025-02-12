Песков заявил, что Путин пригласил Трампа в Москву

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом пригласил его в Москву. Об этом сообщила пресс-служба Кремля

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что разговор длился полтора часа.

«Путин и Трамп договорились запустить переговоры по Украине. Российский лидер согласился, что переговорным путем можно добиться долгосрочного урегулирования», — отметил он.

Песков также заявил, что Путин выразил готовность принять в России американских должностных лиц по направлениям, представляющим взаимный интерес, включая тему украинского урегулирования.

Трамп в соцсети Truth Social написал, что договорился с Путиным о тесном сотрудничестве, включающим будущие визиты в Россию и Соединенные Штаты. По словам главы Белого дома, они условились «работать вместе, очень тесно, включая посещение стран друг друга».