В Кремле подтвердили беседу Путина и Трампа. О чем говорили президенты

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

По словам Пескова, беседа Путина и Трампа длилась почти полтора часа. Одной из основных тем стала ситуация на Украине.

«Президент Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

В ответ Путин выступил за устранение первопричин этого конфликта.

Также президенты проговорили вопросы, связанные с с обменом граждан России и США. Трамп поблагодарил Путина за освобождение Марка Фогеля и заверил, что американская сторона выполнит достигнутые договоренности.

Во время беседы президенты затронули темы ближневосточного урегулирования, иранской ядерной программы и российско-американских отношений в сфере экономики.

Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что считает телефонный разговор с Путиным «очень содержательным». Он подчеркнул, что обсудил с российским президентом пользу, которую сотрудничество двух государств может принести в будущем.

Американский лидер добавил, что они с Путиным согласились с необходимостью закончить конфликт на Украине. Трамп поручил главе ЦРУ, госсекретарю и советнику по национальной безопасности возглавить переговоры с Россией, и выразил веру в их успех.

Первым среди американских СМИ о переговорах двух президентов сообщил телеканал CNN.