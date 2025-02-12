Трамп: разговор с Зеленским прошел очень хорошо, он хочет мира

Президент США Дональд Трамп заявил, что разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским прошел «очень хорошо». Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Я только что разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским. Разговор прошел очень хорошо. Он, как и президент [России Владимир] Путин, хочет заключить мир», — заявил Трамп.

Американский лидер отметил, что они обсудили множество тем, в том числе и украинский конфликт. При этом основное внимание уделили встрече, которая состоится в Мюнхене в пятницу, 14 февраля.

Трамп добавил, что делегацию возглавят вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио.

Американский лидер надеется на ее положительный исход. Трамп подчеркнул, что пора урегулировать украинский конфликт, в ходе которого «происходят массовые и совершенно ненужные смерти и разрушения».

В заключение Трамп заявил, что Господь благословит народы России и Украины.

Президент США позвонил Зеленскому после телефонного разговора с Путиным.