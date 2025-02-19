Помощник Путина и надежный переговорщик. Чем известен Юрий Ушаков

Россию на вчерашних переговорах в Саудовской Аравии представляли министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Последний — кадровый дипломат и видный политик, курирующий вопросы внешней политики. Чем он еще известен — в материале 360.ru.

Как прошли переговоры России и США В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 18 февраля состоялись переговоры представителей России и США. Эта первая встреча представителей двух государств с момента начала спецоперации на Украине. Общение продолжалось более четырех часов. Хозяевами встречи выступили глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд и советник по нацбезопасности Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан. Со стороны Соединенных Штатов присутствовали посол по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолц. Российскую строну представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, а также дипломат и помощник президента Юрий Ушаков. Последний некоторое время назад возглавлял посольство России в США.

Фото: Делегации США и России перед началом переговоров, Эр-Рияд, 18 февраля 2025 года. Freddie Everett/Us State / Global Look Press

Кто такой Юрий Ушаков Юрий Ушаков — москвич, родился в марте 1947 года. По окончании школы пошел учиться в Московский государственный институт международных отношений. В 1970-м поступил на службу в МИД СССР и отправился работать в советское посольство в Дании. Благо датским и английским языками молодой специалист владел свободно.

Вернувшись в Москву, Ушаков работал в департаменте скандинавских стран и Генеральном секретариате МИД Советского Союза. Затем прошел курсы повышения квалификации в Дипломатической академии и защитил кандидатскую диссертацию о внешней политике стран Северной Европы. В дальнейшем дипломат продолжил службу в российском посольстве в Дании. С 1992 года возглавлял департамент общеевропейского сотрудничества Министерства иностранных дел Российской Федерации. Отвечал за сотрудничество с ОБСЕ, ЕС, НАТО, ССАС, ЗЕС, Советом Европы, региональными европейскими организациями.

Фото: Министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков, Буэнос-Айрес, 2 декабря 2018 года. Kremlin Pool / Global Look Press

Полтора года Ушаков был постоянным представителем России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Вене, затем год курировал вопросы взаимодействия с ООН, правовую и гуманитарную проблематику на посту заместителя министра иностранных дел. С декабря 1998 года почти 10 лет выступал чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в США. По совместительству занимал пост постоянного наблюдателя в Организации американских государств.

Фото: Людмила Путина и посол России в США Юрий Ушаков в аэропорту Нью-Йорка, 18 сентября 2006 года. Сергей Жуков / РИА «Новости»

Весной 2008-го Ушакова назначили заместителем руководителя аппарата федерального правительства, а спустя четыре года — помощником президента по вопросам внешней политики. За время своей работы получил звания Заслуженного работника дипломатической службы и Почетного работника МИД России. Кроме того, дипломату присвоен чин действительного государственного советника I класса, он кавалер орденов «За заслуги перед Отечеством», Почета и Дружбы, наград Кыргызстана, Казахстана, Сербии, Евразийского экономического союза, Русской православной церкви.

Фото: Президент России Владимир Путин и его помощник Юрий Ушаков на пленарном заседании в рамках XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, Омск, 7 ноября 2019 года. Kremlin Pool / Global Look Press

«Американский шпион» Смоленков Олег Смоленков начал работать в посольстве России в США в 2003 году — там как раз начальствовал Ушаков. Затем через пять лет вернулся в Москву вместе с шефом и получил должность его помощника в аппарате правительства. Позднее Смоленков стал ответственным работником Военно-промышленной комиссии при правительстве, а в 2010-м указом Дмитрия Медведева, на тот момент президента России, получил чин действительного государственного советника III класса — будь он военным, носил бы погоны генерал-майора.

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

С 22 мая 2012 года хваткий дипломат служил главным советником Ушакова, который, в свою очередь, был помощником Владимира Путина. Вот только вместе с тем Смоленков работал информатором американских спецслужб. Как давно он стал предателем и какие сведения успел передать — неизвестно, вся информация о Смоленкове засекречена. Известно лишь, что летом 2017 года он вместе с женой Антониной и тремя детьми отправился на отдых за границу в Черногорию. Там все семейство и исчезло. Причем местная полиция на это никак не отреагировала.

Интересно Российские официальные лица настаивали, что исчезновение Смоленковых намеренно представляется как бегство и торжество западных спецслужб. В любом случае до сих пор нет никаких точных данных, куда делись пятеро россиян. Российские официальные лица настаивали, что исчезновение Смоленковых намеренно представляется как бегство и торжество западных спецслужб. В любом случае до сих пор нет никаких точных данных, куда делись пятеро россиян.

«Я его (Смоленкова — прим. ред.) никогда не встречал. И понятия не имею о том, мог он нанести ущерб или нет. Дело, опять же, в фактах. Если мы говорим о том, что нужно восстанавливать доверие, то любые подозрения, возникающие в отношении друг друга, должны предъявляться и обсуждаться профессионалами, а не через СМИ», — говорил Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсант».

Фото: Дом в Стаффорде, где, предположительно, проживал бежавший в США Олег Смоленков. Михаил Тургиев / РИА «Новости»

Журналисты The Guardian заявили, что по просьбе американцев семью Смоленкова тихо посадили на частную яхту, которая отвезла перебежчиков в Италию. Оттуда они, предположительно, переправились в Соединенные Штаты. Семья «агента» не стала особо прятаться: с середины 2018 года имена Смоленковых можно найти в реестре недвижимости — они купили трехэтажный дом неподалеку от Вашингтона, — а также в налоговых сводках. Правда, поймать их репортерам пока не удалось.