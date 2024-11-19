Магистр иностранных дел. Как Сергей Лавров стал легендой российской дипломатии

Сергей Лавров «навел шороху» на саммите G20 в Бразилии. Представители некоторых западных стран хотели избежать фотографирования с российским министром, но, не сумев «устроить цирк», предпочли отсутствовать. В итоге на общем снимке нет президента США, премьер-министров Италии и Канады. Руководителю МИД России не привыкать: за 20 лет бессменной службы он повидал многое и ни разу не терял лицо. О том, как Лавров пришел в отечественную дипломатию и возглавил ее, — в материале 360.ru.

Краткая биография Сергея Лаврова Сергей Лавров родился в Москве 21 марта 1950 года. Его отец был тбилисским армянином, мать — русская, работала в Министерстве внешней торговли СССР. Будущий дипломат поначалу учился в Ногинске, но позже перешел в московскую школу № 607 с углубленным изучением английского языка, которую окончил с серебряной медалью. Любимым предметом Лаврова была физика, и он планировал поступить либо в Национальный исследовательский ядерный университет, либо в Московский физико-технический институт. Но экзамены там начинались 1 августа, и мать предложила пока подать документы в другой вуз.

Фото: Сергей Лавров в студенческой столовой. Эдуард Песов / РИА «Новости»

Выбор пал на Московский государственный институт международных отношений при МИД СССР — там начинали прослушивать абитуриентов 1 июля. Лавров поступил, в июле будущих студентов-первокурсников отправили на трудовую практику — строить котлован под Останкинский телецентр. Там, на стройке, Лавров подружился с однокурсником, впоследствии ректором МГИМО Анатолием Торкуновым. А дальше — то ли дружба сказалась, то ли дипломатия оказалась очень интересной, но свидания с МИФИ в августе так и не состоялось. Зато состоялся молодой дипломат, активист стройотрядов, бессменный участник и автор студенческих капустников.

Интересно Глава МИД России рисует, поет песни под гитару, любит поэзию и сам пишет стихи. Лавров — автор гимна Московского государственного института международных отношений. Глава МИД России рисует, поет песни под гитару, любит поэзию и сам пишет стихи. Лавров — автор гимна Московского государственного института международных отношений.

Карьера Лаврова Помимо английского и французского (правда, на последнем, по признанию дипломата, он не умеет свободно говорить), Лавров выучил официальный язык Мальдивских островов — дивехи, а также сингальский, который на тот момент был единственным официальным языком Шри-Ланки. Именно туда отправили молодого специалиста.

Фото: Сергей Лавров в Шри-Ланке. Эдуард Песов / РИА «Новости»

За четыре года, с 1972-го по 1976-й, Лавров прошел путь от стажера до атташе. После пять лет занимал должности третьего, а затем и второго секретаря отдела международных экономических организаций МИД СССР. В 80-х годах дипломат семь лет работал в Нью-Йорке, дослужившись до старшего советника постоянного представительства СССР при ООН.

Фото: РИА «Новости»

Уже в России, в 1992 году, Лаврова назначили директором департамента международных организаций и глобальных проблем МИД, затем он стал заместителем министра иностранных дел. С 1994-го по 2004-й работал постоянным представителем Российской Федерации при Организации Объединенных Наций и в Совете Безопасности ООН.

Когда Лавров стал министром иностранных дел Указом президента Владимира Путина от 9 марта 2004 года Лавров вступил в должность министра иностранных дел. На этом посту дипломат остается по сей день. Его знают во всем мире и даже противники уважают за целеустремленность, жесткость, интеллект и редкий по нынешним временам профессионализм.

Интересно В иностранных СМИ Лаврова прозвали «Мистер Нет». Так же в свое время называли министра иностранных дел СССР Андрея Громыко. Глава российского МИД признался, что ему лестно сравнение с великим дипломатом советской эпохи. В иностранных СМИ Лаврова прозвали «Мистер Нет». Так же в свое время называли министра иностранных дел СССР Андрея Громыко. Глава российского МИД признался, что ему лестно сравнение с великим дипломатом советской эпохи.

Фото: Госсекретарь США Джон Керри и министр иностранных дел России Сергей Лавров, Женева, 10 сентября 2016 года. Xu Jinquan / Global Look Press

Личная жизнь Сергея Лаврова Лавров женился в 1971 году. Его жена — филолог, преподаватель русского языка и литературы, работала в библиотеке постоянного представительства России при ООН. Дочь Екатерина родилась в 1982 году в Нью-Йорке. Она училась в Манхэттенской школе, изучала политологию в Колумбийском университете и экономику в Лондоне. Говорят, для наследницы дипломата английский был родным, а русский она осваивала как второй язык. Сейчас Екатерина Лаврова живет в Москве и работает директором российского отделения британского аукционного дома Christie’s. Ее муж — бизнесмен Александр Винокуров, у них двое детей.

Фото: Владимир Путин и Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, 2005 год / РИА «Новости» 1/7 Фото: Сергей Лавров встретился с президентом США Джорджем Бушем, 2006 год / РИА «Новости» 2/7 Фото: РИА «Новости» 3/7 Фото: РИА «Новости» 4/7 Фото: РИА «Новости» 5/7 Фото: РИА «Новости» 6/7 Фото: РИА «Новости» 7/7

Санкции И сам Лавров, и его жена, и дочь внесены в санкционный список США. Но британцы пошли дальше и ввели санкции даже против «внебрачной дочери российского дипломата», которая якобы проживает в Лондоне. Эту историю, традиционно бездоказательную, западные СМИ запустили приблизительно 10 лет назад, а в 2022-м правительство Британии ввело против девушки санкции, заявив, что «существуют разумные основания подозревать», что она связана с Лавровым «посредством отношений с ним ее матери». Доказательства? Презумпция невиновности? Нет, не слышали.

Фото: Wiktor Dabkowski/ZUMAPRESS.com / Global Look Press 1/4 Фото: mfa_russia/Twitter.com / Global Look Press 2/4 Фото: UPPA/ZUMAPRESS.com / Global Look Press 3/4 Фото: Global Look Press 4/4

Интересные факты о Сергее Лаврове Одно из хобби министра иностранных дел — рафтинг. Это спортивный сплав по горным рекам и искусственным гребным каналам на надувных судах — рафтах. Также дипломат был одним из организаторов и первым президентом российской Федерации гребного слалома — это соревнования по гребле на байдарках и каноэ по порожистой реке.

Фото: Сергей Лавров (в желтом шлеме) на рафте. Константин Чалабов / РИА «Новости»

Вторая страсть Лаврова — футбол, он преданный болельщик московского «Спартака». Дипломат признавался, что воспоминания о любимой команде помогают сохранять самообладание во время тяжелых переговоров.

Известно, что Лавров — заядлый курильщик. Когда генсек ООН Кофи Аннан решил запретить курение в штаб-квартире организации, российский министр запротестовал и напомнил: «Этот дом принадлежит всем членам ООН, и его генеральный секретарь — всего лишь управляющий».