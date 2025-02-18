«Путь к партнерству». Главные заявления по итогам встречи в Эр-Рияде

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде завершились переговоры России и Соединенных Штатов Америки, они продлились 4,5 часа. Стороны подчеркнули, что отнеслись друг к другу как к равным и наметили шаги для решения украинского кризиса. Главные заявления участников встречи собрал 360.ru.

Итоги переговоров с США: оценка Юрия Ушакова Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что переговоры прошли неплохо. Москва и Вашингтон договорились развивать отношения — в этом заинтересованы обе стороны, хотя трудно сказать, что позиции уже сближаются. «Был очень серьезный разговор по всем вопросам, которые мы хотели затронуть», — отметил Ушаков. Отдельные команды переговорщиков вскоре начнут контакты по украинскому вопросу, кто в них войдет — пока неизвестно. Вопрос организации встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа тоже прорабатывают.

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

«Нужна плотная работа делегаций двух стран. Мы к этому готовы, но еще рано говорить о конкретном периоде, конкретных датах встречи лидеров», — уточнил помощник российского лидера. Как оценил переговоры Марк Рубио Работа по завершению конфликта на Украине потребует «сложной и напряженной дипломатии». Чтобы положить конец противостоянию, потребуются уступки всех сторон, подчеркнул госсекретарь США Марко Рубио.

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

По его словам, Дональд Трамп хочет окончить украинский конфликт справедливо и не допустить возобновления через два-три года. Евросоюз в какой-то момент тоже должен оказаться за столом переговоров, поскольку вводил санкции против Москвы. Их придется отменять в случае урегулирования конфликта, добавил госсекретарь.

Существуют исключительные возможности для сотрудничества, если этот конфликт будет завершен на приемлемых условиях. Это откроет путь к партнерству с Россией — как в геополитике, так и в экономике. Марко Рубио

Будущее переговорного процесса, по мнению Рубио, определится готовностью сторон «выполнять свои обещания», это покажут ближайшие недели. Следующий шаг — восстановление нормальной работы дипмиссий США и России, так как иначе невозможно вести переговоры. «Я считаю, что эта встреча была важной, потому что у нас почти три года не было серьезного взаимодействия с Россией. Теперь есть основа для будущих обсуждений», — заверил Рубио.

Что сказал Кирилл Дмитриев после переговоров в Эр-Рияде По мнению руководителя Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, две великие державы показали, что не могут не общаться друг с другом. Переговоры вышли уважительными, позитивными и конструктивными. «Не могут две великие супердержавы не общаться, не вести диалог, не понимать друг друга, что было при президенте США Джо Байдене», — подчеркнул он в разговоре с Первым каналом.