Брючная паранойя. Слухи о смене пола довели Брижит Макрон до сумасшествия?

Суд о кибербуллинге обернулся для первой леди Франции новым позором. Близкие Брижит Макрон забили тревогу, ведь в поведении жены президента появились признаки паранойи. Что же произошло за закрытыми дверьми Елисейского дворца?

Фото Брижит Макрон в купальнике Судебные разбирательства против восьми мужчин и двух женщин, устроивших леди Макрон сексистский кибербуллинг, прошли в Париже в конце октября. Прокуроры настаивали на условном тюремном заключении сроком от трех до 12 месяцев и штрафе в размере до 8000 евро (751,3 тысячи рублей).

Жена президента хотела защититься и опровергнуть слухи о смене пола*, но получилось наоборот. Один из обвиняемых показал фото с отдыха президентской четы на яхте в Брегансоне. Между ног из-под голубой ткани проглядывала выпуклость, которая еще сильнее подогрела слухи об истинной половой принадлежности* Брижит Макрон.

Фото: Romuald Meigneux/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Журналистка Альба Вентура уже показывала этот снимок в эфире программы Bonjour! на телеканале TF1 22 августа 2024 года. Фотография стала вирусной и за короткое время набрала более 20 миллионов репостов. Кроме анатомических особенностей леди Макрон, французов смутило положение самого президента: он сидел спиной к жене в окружении накачанных мужчин в плавках и широко улыбался. «Происхождение изображения неизвестно, даже если оно сфабриковано. <…> Подобные слухи ходят с весны 2021 года», — сказала Вентура. Существует ли Жан-Мишель Тронье — брат Брижит Макрон не пришла на слушания. В суде ее представляли адвокат Жан Энночи и дочь Тифен Озьер.

Последняя опровергла выдвинутую журналисткой Наташей Рэй теорию, что Брижит Макрон при рождении получила имя Жан-Мишель Тронье, а после смены пола* стала выдавать его за своего брата.

Фото: Pool/i-Images/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Публика видела мужчину только на старых снимках. Озьер в суде утверждала, что дядя все-таки существует. «Я встречала его несколько недель назад, и у него все было хорошо», — заявила она. Брижит Макрон перестала носить брюки из-за «бугорков» Озьер пожаловалась также, что жизнь матери из-за слухов разделилась на до и после. Она стала параноиком и тщательно следит за тем, что носит.

Моей матери всегда приходится быть осторожнее с тем, как она одевается и ведет себя на публике, из-за этих фейковых новостей. Она знает, что ее образ может быть искажен. Тифен Озьер Дочь Брижит Макрон

Стиль леди Макрон действительно изменился. Это подтвердили кадры светской хроники. До вновь всплывшей истории с купальником она предпочитала однотонные брючные костюмы от Louis Vuitton, Balmain и Barbara Bui, иногда — кожаные брюки и короткие юбки. На последних мероприятиях жена президента появлялась в нарядах тех же брендов, но более сдержанного покроя. Например, на следующий день после суда пришла на ужин в честь 8-го Парижского форума мира в жакете и кружевной юбке миди. Бывший министр юстиции и близкий друг Макронов Эрик Дюпон-Моретти объяснил, что она перестала носить брюки из страха спровоцировать новые слухи о наличии «мужского достоинства».

Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

«Эти мерзавцы внимательно изучают каждое изображение, и если на нем есть складка, то они считают ее доказательством наличия мужских гениталий. Так было каждый день годами», — сказал он. Психическое здоровье Брижит Макрон Дюпон-Моретти также подтвердил слова судьи, что кибертравля привела к серьезному ухудшению физического и психического здоровья первой леди Франции. На это же напирал ее адвокат. Признаки отклонений увидел в поведении Макрон врач-психотерапевт, эксперт по психологической безопасности Руслан Панкратов. Он заявил aif.ru, что на фоне скандала жена президента, вероятнее всего, впала в состояние сильной тревоги с признаками параноидального мышления. На это указывали ее зажатость, закрытые позы и ношение темных очков в ноябре.

Фото: Jonathan Rebboah/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

«Это классический защитный механизм создания физического барьера между объектом и окружающей средой. Глаза — самая информативная зона лица. Они выдают эмоциональное состояние: страх, неуверенность, тревогу, гнев. Микродвижения глаз невозможно полностью контролировать даже при профессиональной подготовке», — сказал он.

Макрон произвела на доктора впечатление измотанной, напряженной женщины с выраженными признаками хронического стресса. На видео с ее последних выходов Панкратов увидел характерную стойку защитного барьера, стремление спрятаться за фасадом социальной роли. Озьер на суде не уточнила, чем именно страдает ее мать, заявив лишь о высоком уровне тревожности. Однако вскоре французы узнают об этом — дочь первой леди сообщила о наличии медицинских заключений. Подсудимые же не признали вину. Они заявили, что лишь пользовались правом на свободу слова. * ЛГБТ признано экстремистским движением и запрещено в России.